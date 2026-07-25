Trump interrompe ataques ao Irã para abrir espaço a negociações, dizem veículos

Os Estados Unidos interromperam quase duas semanas consecutivas de bombardeios contra o Irã enquanto o presidente Donald Trump avalia uma saída diplomática para o conflito, segundo informações divulgadas neste sábado (25) por veículos de imprensa dos Estados Unidos e de Israel.

De acordo com o portal Axios, Trump determinou que as Forças Armadas americanas suspendessem novos ataques na sexta-feira para "dar maior espaço à diplomacia". A informação foi atribuída a duas fontes com conhecimento da decisão.

A rádio pública israelense KAN também informou, com base em um funcionário do governo de Israel, que o país se preparava para um "poderoso bombardeio" dos Estados Unidos na noite de sexta-feira, mas que a ofensiva foi adiada para oferecer ao Irã "outra oportunidade de voltar à mesa de negociação".

As informações coincidem com uma publicação do ministro da Saúde do Irã, Hossein Kermanpour, que afirmou nas redes sociais que o país não sofreu ataques durante a última noite.

"Felizmente, não se registrou nenhum ataque na última noite", escreveu Kermanpour na rede social X. "Parece que nosso querido Irã teve uma noite tranquila."

Trump mantém opção militar e negociações

A pausa ocorre duas semanas após a intensificação da ofensiva americana contra o Irã, iniciada depois que Trump encerrou o memorando de entendimento firmado em junho para suspender as hostilidades. Segundo a EFE, os confrontos tiveram início em 28 de fevereiro.

Na sexta-feira, Trump reuniu-se na Casa Branca com seus principais assessores para discutir a possibilidade de um "ataque massivo" contra o Irã. Ao mesmo tempo, afirmou que continuam as conversas com a República Islâmica para tentar alcançar um acordo diplomático.

Durante um pronunciamento de cerca de 38 minutos, o presidente americano disse que enviados dos Estados Unidos conversaram com representantes iranianos em seis ocasiões, sinalizando que a Casa Branca voltou a priorizar uma solução negociada, segundo o jornal The Washington Post.

Conflito pressiona petróleo e região

As duas semanas de ataques elevaram para 18 o número de militares americanos mortos desde o início da guerra, de acordo com a EFE. O conflito também pressionou o mercado de energia, com o barril de petróleo chegando perto de US$ 100, o maior nível desde maio.

Em outro sinal de redução das tensões, o Catar anunciou neste sábado que retomará, a partir de domingo, todas as atividades de navegação marítima suspensas havia mais de dez dias devido à escalada militar na região.

Apesar dos indícios de distensão, autoridades iranianas mantiveram o tom de confronto. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohammad Baqer Zolqadr, afirmou que os ataques contra interesses americanos continuarão "até a rendição total do inimigo".