Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, quinta-feira, 25

Holanda confirma liderança do Grupo F, EUA avançam mesmo com derrota e Equador surpreende a Alemanha

Jonathan Tah e Pervis Estupinan: Equador surpreendeu e venceu a Alemanha na última quinta-feira, 25 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Jonathan Tah e Pervis Estupinan: Equador surpreendeu e venceu a Alemanha na última quinta-feira, 25 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 06h55.

A Copa do Mundo de 2026 definiu mais classificados para o mata-mata após a rodada de quinta-feira, 25.

O principal destaque foi a vitória da Holanda por 3 a 1 sobre a Tunísia, resultado que garantiu ao país europeu a liderança do Grupo F. A rodada também teve a surpreendente vitória do Equador sobre a Alemanha e a derrota dos Estados Unidos para a Turquia, sem alterar a liderança dos norte-americanos no Grupo D.

Holanda vence a Tunísia e termina em primeiro

A Holanda derrotou a Tunísia por 3 a 1 e confirmou a liderança do Grupo F.

Os holandeses abriram vantagem logo nos primeiros minutos da partida, controlaram a posse de bola durante todo o confronto e fecharam a fase de grupos com sete pontos e saldo de seis gols.

A Tunísia, que terminou sem pontuar, foi eliminada da competição.

Japão empata com a Suécia e garante vaga

Japão e Suécia empataram por 1 a 1 em um confronto que definiu os classificados do Grupo F.

Com o resultado, o Japão terminou em segundo lugar, com cinco pontos, e avançou diretamente ao mata-mata.

A Suécia, com quatro pontos, ficou na terceira colocação e também avançou como uma das melhores terceiras colocadas.

Turquia vence, mas é eliminada

A Turquia venceu os Estados Unidos por 3 a 2 no SoFi Stadium.

Apesar da vitória, os turcos encerraram a fase de grupos com apenas um ponto e foram eliminados da Copa do Mundo.

Os Estados Unidos, por sua vez, fecharam o Grupo D na liderança com sete pontos e garantiram classificação para a próxima fase.

Austrália e Paraguai empatam e avançam

Austrália e Paraguai empataram sem gols no Levi's Stadium.

O resultado foi suficiente para garantir a classificação das duas seleções. A Austrália terminou em segundo lugar do Grupo D, com quatro pontos, enquanto o Paraguai, também com quatro pontos, avançou como um dos melhores terceiros colocados.

Equador surpreende a Alemanha

O Equador venceu a Alemanha por 2 a 1 no MetLife Stadium.

Mesmo com a derrota, a Alemanha confirmou a primeira colocação do Grupo E e avançou ao mata-mata. Já o Equador chegou a quatro pontos e garantiu uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

Costa do Marfim vence Curaçao e avança

A Costa do Marfim derrotou Curaçao por 2 a 0 e confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

Com a vitória, a seleção africana terminou em segundo lugar do Grupo E, com seis pontos, enquanto Curaçao, com apenas um ponto, foi eliminado da competição.

Próximos jogos da Copa do Mundo

Sexta-feira, 26 de junho de 2026

Sábado, 27 de junho de 2026

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