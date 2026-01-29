Esporte

Qual foi o placar do jogo entre Athletico-PR e Internacional ontem?

Partida foi disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, e marcou a estreia das duas equipes no Brasileirão

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h33.

O Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 28, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida foi disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, e marcou a estreia das duas equipes na competição. O resultado garantiu os primeiros três pontos ao time paranaense.

O único gol do jogo saiu logo no início. Aos oito minutos do primeiro tempo, Mendoza recebeu passe de Viveros e finalizou para abrir o placar, anotando também o primeiro gol do Brasileirão 2026.

Após sofrer o gol, o Internacional tentou reagir ainda na etapa inicial, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Nos acréscimos, Bruno Henrique teve chance de empatar, mas parou em boa defesa de Santos.

No segundo tempo, o Colorado aumentou a pressão em busca do empate. Alan Patrick e Borré levaram perigo, mas novamente Santos apareceu para segurar o resultado.

O Inter chegou a balançar as redes aos 31 minutos, com Félix Torres, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou toque de mão no lance.

Com a vitória fora de casa, o Athletico-PR inicia o Brasileirão com três pontos, enquanto o Internacional começa a competição sem pontuar.

