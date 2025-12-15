Temporal derruba estátua da Havan em Porto Alegre — e chegará a SP

Um monumento que replica a Estátua da Liberdade desabou durante o temporal que atinge Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira, 15. A escultura ficava em frente à loja da rede varejista Havan.

A informação foi confirmada pelo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que também declarou que não houve registro de feridos. A estrutura tinha altura total de 35 metros, sendo que a parte comprometida corresponde à própria estátua, com 24 metros de altura.

A queda da estátua ocorreu logo após a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, pela primeira vez, um alerta pela ferramenta Cell Broadcast, utilizado em casos de desastres severo e extremo, para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

O envio foi motivado por alerta severo para potencial de ventos acima de 90 km/h, entre 15h20 e 16h20 desta segunda-feira.

Em nota, a Havan informou que a área foi isolada e os protocolos de segurança foram adotados imediatamente. A empresa afirmou que sua equipe de obras deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para retirada dos destroços.

Alerta para Porto Alegre e região

A região está sob alerta da Defesa Civil para rajadas de vento superiores a 90 km/h. Um aviso de risco severo foi enviado aos celulares dos moradores por meio do sistema cell broadcast, tecnologia que interrompe qualquer conteúdo em uso nos aparelhos para exibir mensagens de emergência.

A previsão aponta tempestades em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre. Outros municípios do Rio Grande do Sul também enfrentam os efeitos do mau tempo, com registros de granizo em Tio Hugo, destelhamentos em Cristal, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, além de alagamentos em Lajeado.

No alerta, a população foi orientada a se abrigar longe de árvores, placas e postes de energia.

*Em atualização.