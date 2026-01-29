Qual foi o placar do jogo entre Atlético-MG e Palmeiras ontem?

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, 28, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O jogo foi disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e marcou a estreia das duas equipes na competição nacional. O confronto terminou com empate e 1 ponto para cada lado na tabela geral.

O Palmeiras abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Flaco López marcou de cabeça após cobrança de escanteio e colocou o time paulista em vantagem.

O Atlético-MG reagiu antes do intervalo. Aos 44 minutos, Victor Hugo aproveitou espaço dentro da área, dominou e finalizou forte para empatar a partida.

Na segunda etapa, o Galo conseguiu a virada. Aos 28 minutos, Scarpa cruzou pela direita e Khellven acabou desviando contra o próprio gol, colocando o Atlético à frente no placar.

O empate do Palmeiras veio aos 37 minutos. Vitor Roque invadiu a área e finalizou para deixar tudo igual novamente na Arena MRV.

Com o resultado, Atlético-MG e Palmeiras somam um ponto cada na abertura do Brasileirão.