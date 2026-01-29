Esporte

Qual foi o placar do jogo entre Atlético-MG e Palmeiras ontem?

Jogo foi disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e marcou a estreia das duas equipes no Brasileirão

FLaco López: jogador do Palmeiras marcou de cabeça após cobrança de escanteio e colocou o time paulista em vantagem. (Reprodução)

FLaco López: jogador do Palmeiras marcou de cabeça após cobrança de escanteio e colocou o time paulista em vantagem. (Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h27.

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, 28, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O jogo foi disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e marcou a estreia das duas equipes na competição nacional. O confronto terminou com empate e 1 ponto para cada lado na tabela geral.

O Palmeiras abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Flaco López marcou de cabeça após cobrança de escanteio e colocou o time paulista em vantagem.

O Atlético-MG reagiu antes do intervalo. Aos 44 minutos, Victor Hugo aproveitou espaço dentro da área, dominou e finalizou forte para empatar a partida.

Na segunda etapa, o Galo conseguiu a virada. Aos 28 minutos, Scarpa cruzou pela direita e Khellven acabou desviando contra o próprio gol, colocando o Atlético à frente no placar.

O empate do Palmeiras veio aos 37 minutos. Vitor Roque invadiu a área e finalizou para deixar tudo igual novamente na Arena MRV.

Com o resultado, Atlético-MG e Palmeiras somam um ponto cada na abertura do Brasileirão.

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasAtlético - MGBrasileirão

Mais de Esporte

Brasileirão: Fluminense vence Grêmio com Ancelotti na arquibancada

Corinthians x Bahia: quanto ficou o jogo pela 1ª rodada do Brasileirão

Brasileirão: Chapecoense vence Santos em jogo com duas viradas e polêmica

São Paulo derrota Flamengo no Brasileirão com virada no segundo tempo

Mais na Exame

Esporte

Brasileirão: Fluminense vence Grêmio com Ancelotti na arquibancada

Pop

Que horas estreia a 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix hoje?

Brasil

Sisu divulga lista de aprovados nesta quinta-feira, 29; veja como consultar

Mundo

Irã atacará Israel em caso de intervenção militar dos EUA, diz governo