Jogos de hoje, quinta-feira, 29 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

O confronto entre Botafogo x Cruzeiro, às 21h30, pelo Brasileirão, e o jogo entre Mirassol x Vasco, também pela elite nacional, são os grandes destaques do futebol nesta quinta-feira, 29. Mais cedo, a rodada conta com partidas internacionais, como Real Betis x Feyenoord e Panathinaikos x Roma pela Liga Europa.
A agenda do dia ainda inclui jogos do Campeonato Saudita, Egípcio, Argentino, Capixaba, Cearense, Goiano, Paraibano e Alagoano.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Saudita
- 12h - Al-Fateh x Al-Ittihad - BandSports, Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 14h30 - Al-Qadsiah x Al-Hilal - Sportv 3 e Canal GOAT
Campeonato Saudita Feminino
- 12h - Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) - Canal GOAT
Campeonato Egípcio
- 12h - Enppi x Smouha - Link Sport Club Podcast
- 15h - Modern Sport x Ismaily - Link Sport Club Podcast
Campeonato Capixaba
- 18h - Capixaba x Vilavelhense - TVE ES
- 21h - Real Noroeste x Vitória-ES - TVE ES
Campeonato Alagoano
- 18h - CSE x Penedense - NN Play
Campeonato Cearense
- 19h - Quixadá x Tirol - FCFTV
Campeonato Goiano
- 19h30 - Goiás x Abecat - Canal GOAT
Campeonato Paraibano
- 19h30 - Serra Branca x Atlético-PB - Canal GOAT
Brasileirão
- 20h - Mirassol x Vasco - Sportv e Premiere
- 21h30 - Botafogo x Cruzeiro - Prime Video
Liga Europa
- 17h - Real Betis x Feyenoord - CazéTV
- 17h - Panathinaikos x Roma - CazéTV
Campeonato Argentino
- 21h30 - Sarmiento x Banfield - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Cruzeiro; veja horário
O jogo Botafogo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 21h30.
Que horas é o jogo Mirassol x Vasco?
O jogo Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.
Qual canal vai transmitir Al-Fateh x Al-Ittihad?
O jogo Al-Fateh x Al-Ittihad será transmitido ao vivo às 12h no BandSports, Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube).
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
