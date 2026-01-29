Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 29 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

O confronto entre Botafogo x Cruzeiro, às 21h30, pelo Brasileirão, e o jogo entre Mirassol x Vasco, também pela elite nacional, são os grandes destaques do futebol nesta quinta-feira, 29. Mais cedo, a rodada conta com partidas internacionais, como Real Betis x Feyenoord e Panathinaikos x Roma pela Liga Europa.

A agenda do dia ainda inclui jogos do Campeonato Saudita, Egípcio, Argentino, Capixaba, Cearense, Goiano, Paraibano e Alagoano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  • 12h - Al-Fateh x Al-Ittihad - BandSports, Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  • 14h30 - Al-Qadsiah x Al-Hilal - Sportv 3 e Canal GOAT

Campeonato Saudita Feminino

  • 12h - Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) - Canal GOAT

Campeonato Egípcio

  • 12h - Enppi x Smouha - Link Sport Club Podcast
  • 15h - Modern Sport x Ismaily - Link Sport Club Podcast

Campeonato Capixaba

  • 18h - Capixaba x Vilavelhense - TVE ES
  • 21h - Real Noroeste x Vitória-ES - TVE ES

Campeonato Alagoano

  • 18h - CSE x Penedense - NN Play

Campeonato Cearense

  • 19h - Quixadá x Tirol - FCFTV

Campeonato Goiano

  • 19h30 - Goiás x Abecat - Canal GOAT

Campeonato Paraibano

  • 19h30 - Serra Branca x Atlético-PB - Canal GOAT

Brasileirão

  • 20h - Mirassol x Vasco - Sportv e Premiere
  • 21h30 - Botafogo x Cruzeiro - Prime Video

Liga Europa

  • 17h - Real Betis x Feyenoord - CazéTV
  • 17h - Panathinaikos x Roma - CazéTV

Campeonato Argentino

  • 21h30 - Sarmiento x Banfield - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Cruzeiro; veja horário

O jogo Botafogo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 21h30.

Que horas é o jogo Mirassol x Vasco?

O jogo Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Qual canal vai transmitir Al-Fateh x Al-Ittihad?

O jogo Al-Fateh x Al-Ittihad será transmitido ao vivo às 12h no BandSports, Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube).

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 29.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 29.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 29.

Band

  • 12h - Al-Fateh x Al-Ittihad - Campeonato Saudita (Band.com.br e Bandplay)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 20h - Mirassol x Vasco - Brasileirão
  • 14h30 - Al-Qadsiah x Al-Hilal - Campeonato Saudita

BandSports

  • 12h - Al-Fateh x Al-Ittihad - Campeonato Saudita

Premiere

  • 20h - Mirassol x Vasco - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Prime Video

  • 21h30 - Botafogo x Cruzeiro - Brasileirão

CazéTV

  • 17h - Real Betis x Feyenoord - Liga Europa
  • 17h - Panathinaikos x Roma - Liga Europa

Canal GOAT (YouTube)

  • 12h - Al-Fateh x Al-Ittihad - Campeonato Saudita
  • 12h - Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) - Campeonato Saudita Feminino
  • 14h30 - Al-Qadsiah x Al-Hilal - Campeonato Saudita
  • 19h30 - Goiás x Abecat - Campeonato Goiano
  • 19h30 - Serra Branca x Atlético-PB - Campeonato Paraibano

TVE ES (YouTube)

  • 18h - Capixaba x Vilavelhense - Campeonato Capixaba
  • 21h - Real Noroeste x Vitória-ES - Campeonato Capixaba

FCFTV

  • 19h - Quixadá x Tirol - Campeonato Cearense

NN Play

  • 18h - CSE x Penedense - Campeonato Alagoano

Disney+

  • 21h30 - Sarmiento x Banfield - Campeonato Argentino

Sport Club Podcast

  • 12h - Enppi x Smouha - Campeonato Egípcio
  • 15h - Modern Sport x Ismaily - Campeonato Egípcio
