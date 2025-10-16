Esporte

Para 72% dos torcedores, Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, diz pesquisa

Mais de 50% dos torcedores acreditam que, com o VAR, houve uma melhora tímida na qualidade da arbitragem

Entre as principais reclamações está a falta de critérios iguais da arbitragem; na visão do torcedor, Palmeiras é beneficiado

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16h52.

Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 17h32.

Uma pesquisa conduzida pela AtlasIntel, em parceria com o ge.globo, revelou um cenário de forte insatisfação dos torcedores brasileiros com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. O levantamento, realizado entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, ouviu 1.618 torcedores de todas as regiões do país, com margem de erro de ±2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

😠 Insatisfação generalizada

Segundo os dados, 46,2% dos entrevistados se declararam muito insatisfeitos com a arbitragem brasileira. Outros 18,6% estão insatisfeitos, enquanto apenas 9,3% demonstram algum grau de satisfação. A percepção negativa se estende à avaliação dos árbitros, com 50% dos torcedores considerando que eles não são confiáveis e 46% afirmando que não mantêm critérios consistentes entre os jogos.

🧠 Principais problemas apontados

Entre os principais problemas da arbitragem, os torcedores destacaram:

  • Falta de critérios iguais: 50,9%
  • Favorecimento a alguns clubes: 50,3%
  • Falta de preparo técnico: 34,1%
  • Falta de transparência nas decisões: 32,5%
  • Interferência de empresas de apostas: 16,3%

🟢 Times que os torcedores acreditam ser favorecidos pela arbitragem

A pesquisa revelou que alguns clubes são amplamente percebidos como beneficiados pelas decisões dos árbitros. Os três mais citados foram:

  • Palmeiras: 72% dos torcedores acreditam que o clube é favorecido
  • Flamengo: 70%
  • Corinthians: 60%

Outros clubes também aparecem na lista, embora com menor intensidade:

  • São Paulo: 32%
  • Fluminense: 31%
  • Cruzeiro: 31%
  • Internacional: 25%
  • Botafogo e Santos: 24% cada

📺 VAR: melhora tímida

Apesar das críticas, o uso do VAR foi avaliado de forma relativamente positiva:

  • 50,7% acreditam que melhorou um pouco a qualidade da arbitragem
  • 14,3% dizem que melhorou muito
  • Por outro lado, 20% acreditam que o VAR piorou a arbitragem

📉 Otimismo em queda

A comparação com o ano anterior mostra que 52,8% dos torcedores acreditam que a arbitragem brasileira piorou em 2025, enquanto apenas 14,6% enxergam melhora.

🛠️ Caminhos para a melhoria

Entre as soluções apontadas pelos entrevistados, destacam-se:

  • Profissionalização total dos árbitros: 58,1%
  • Divulgação completa das decisões do VAR: 39,1%
  • Punições mais rigorosas para erros graves: 37,6%

🏛️ Apoio à criação de órgão independente

A pesquisa também revelou que 71% dos torcedores apoiam a criação de um órgão independente de arbitragem, nos moldes do PGMOL da Inglaterra, que atua na Premier League. Apenas 1,9% são contra a proposta.

Entre os que apoiam, os principais motivos são:

  • Aumento da transparência nas decisões: 65,3%
  • Redução da influência política da CBF: 60,3%
  • Fortalecimento da credibilidade internacional: 14%
