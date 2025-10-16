Para 72% dos torcedores, Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, diz pesquisa

Uma pesquisa conduzida pela AtlasIntel, em parceria com o ge.globo, revelou um cenário de forte insatisfação dos torcedores brasileiros com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. O levantamento, realizado entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, ouviu 1.618 torcedores de todas as regiões do país, com margem de erro de ±2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

😠 Insatisfação generalizada

Segundo os dados, 46,2% dos entrevistados se declararam muito insatisfeitos com a arbitragem brasileira. Outros 18,6% estão insatisfeitos, enquanto apenas 9,3% demonstram algum grau de satisfação. A percepção negativa se estende à avaliação dos árbitros, com 50% dos torcedores considerando que eles não são confiáveis e 46% afirmando que não mantêm critérios consistentes entre os jogos.

🧠 Principais problemas apontados

Entre os principais problemas da arbitragem, os torcedores destacaram:

Falta de critérios iguais: 50,9%

Favorecimento a alguns clubes: 50,3%

Falta de preparo técnico: 34,1%

Falta de transparência nas decisões: 32,5%

Interferência de empresas de apostas: 16,3%

🟢 Times que os torcedores acreditam ser favorecidos pela arbitragem

A pesquisa revelou que alguns clubes são amplamente percebidos como beneficiados pelas decisões dos árbitros. Os três mais citados foram:

Palmeiras : 72% dos torcedores acreditam que o clube é favorecido

: 72% dos torcedores acreditam que o clube é favorecido Flamengo : 70%

: 70% Corinthians: 60%

Outros clubes também aparecem na lista, embora com menor intensidade:

São Paulo : 32%

: 32% Fluminense : 31%

: 31% Cruzeiro : 31%

: 31% Internacional : 25%

: 25% Botafogo e Santos: 24% cada

📺 VAR: melhora tímida

Apesar das críticas, o uso do VAR foi avaliado de forma relativamente positiva:

50,7% acreditam que melhorou um pouco a qualidade da arbitragem

14,3% dizem que melhorou muito

Por outro lado, 20% acreditam que o VAR piorou a arbitragem

📉 Otimismo em queda

A comparação com o ano anterior mostra que 52,8% dos torcedores acreditam que a arbitragem brasileira piorou em 2025, enquanto apenas 14,6% enxergam melhora.

🛠️ Caminhos para a melhoria

Entre as soluções apontadas pelos entrevistados, destacam-se:

Profissionalização total dos árbitros : 58,1%

: 58,1% Divulgação completa das decisões do VAR : 39,1%

: 39,1% Punições mais rigorosas para erros graves: 37,6%

🏛️ Apoio à criação de órgão independente

A pesquisa também revelou que 71% dos torcedores apoiam a criação de um órgão independente de arbitragem, nos moldes do PGMOL da Inglaterra, que atua na Premier League. Apenas 1,9% são contra a proposta.

Entre os que apoiam, os principais motivos são: