Para 72% dos torcedores, Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, diz pesquisa

Entre as principais reclamações está a falta de critérios iguais da arbitragem; na visão do torcedor, Palmeiras é beneficiado
Repórter
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16h52.
Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 17h32.
Uma pesquisa conduzida pela AtlasIntel, em parceria com o ge.globo, revelou um cenário de forte insatisfação dos torcedores brasileiros com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. O levantamento, realizado entre os dias 6 e 10 de outubro de 2025, ouviu 1.618 torcedores de todas as regiões do país, com margem de erro de ±2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Segundo os dados, 46,2% dos entrevistados se declararam muito insatisfeitos com a arbitragem brasileira. Outros 18,6% estão insatisfeitos, enquanto apenas 9,3% demonstram algum grau de satisfação. A percepção negativa se estende à avaliação dos árbitros, com 50% dos torcedores considerando que eles não são confiáveis e 46% afirmando que não mantêm critérios consistentes entre os jogos.
Entre os principais problemas da arbitragem, os torcedores destacaram:
A pesquisa revelou que alguns clubes são amplamente percebidos como beneficiados pelas decisões dos árbitros. Os três mais citados foram:
Outros clubes também aparecem na lista, embora com menor intensidade:
Apesar das críticas, o uso do VAR foi avaliado de forma relativamente positiva:
A comparação com o ano anterior mostra que 52,8% dos torcedores acreditam que a arbitragem brasileira piorou em 2025, enquanto apenas 14,6% enxergam melhora.
Entre as soluções apontadas pelos entrevistados, destacam-se:
A pesquisa também revelou que 71% dos torcedores apoiam a criação de um órgão independente de arbitragem, nos moldes do PGMOL da Inglaterra, que atua na Premier League. Apenas 1,9% são contra a proposta.
Entre os que apoiam, os principais motivos são: