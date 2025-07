Disney World ou Disneylândia? Saiba as diferenças entre o parque da Califórnia e de Orlando Parque de Anaheim, na Califórnia, foi inaugurado em 1955, enquanto o complexo localizado em Orlando foi lançado em 1971, como uma versão aprimorada do anterior

ORLANDO, FL - APRIL 3: People walk past the front of Cinderella's Castle at the Magic Kingdom Park at Walt Disney World on April 3, 2025, in Orlando, Florida. (Photo by Gary Hershorn/Getty Images) (Gary Hershorn/Getty Images)