Os 5 melhores notebooks 'baratinhos' com processador i3 para comprar em 2026

Quem procura um notebook para tarefas do dia a dia — navegar, editar documentos, assistir a videoaulas, participar de reuniões por vídeo — não precisa investir em processadores topo de linha. Os chips da família Intel Core i3 (e os equivalentes da nova nomenclatura Intel Core 3) performam bem para essas atividades.

O ponto de atenção é que, acima de R$ 3.500, notebooks com i3 já disputam espaço com máquinas de processador superior pelo mesmo preço. Abaixo dessa faixa, porém, o i3 domina as opções com melhor relação entre custo e configuração no mercado brasileiro.

A seleção abaixo reúne cinco notebooks com i3 organizados por faixa de preço — dois de entrada, dois intermediários e um com acabamento premium.

1. Asus VivoBook Go 15 E1504GA

O modelo mais acessível da lista com 8 GB de RAM é o VivoBook Go 15 na versão NJ434W. O processador i3-N305 de 3,8 GHz dá conta de navegação, pacote Office e streaming sem engasgos. O SSD de 256 GB garante inicialização rápida, mas exige cuidado com o espaço — o Windows e suas atualizações ocupam cerca de 50 GB logo de saída.

A tela de 15,6 polegadas tem resolução Full HD com acabamento antirreflexo e abertura em 180°. O chassi possui certificação militar MIL-STD 810H, que indica resistência a quedas e variações de temperatura. O design mede 17,9 mm de espessura. A conectividade inclui USB 3.2, USB 2.0, HDMI e conector de áudio. O sistema operacional é o Windows 11.

Um ponto de atenção: a RAM é soldada e não pode ser expandida. Versões mais baratas do mesmo modelo (como a NJ440W) vêm com apenas 4 GB — insuficientes para uso confortável em 2026. Na hora da compra, vale checar a configuração exata.

2. Positivo Vision i15M

O Positivo Vision i15M surpreende na ficha técnica para a faixa de preço. O processador é o i3-N300, com frequência de até 3,8 GHz e 8 núcleos eficientes. Diferente do Asus, a RAM de 8 GB é expansível até 64 GB, o que dá margem para upgrades futuros. O SSD de 256 GB pode ser substituído por outro M.2.

A tela de 15,6 polegadas é IPS com resolução Full HD — tipo de painel que oferece cores mais fiéis e ângulos de visão mais amplos do que os painéis TN usados em vários concorrentes de entrada. O notebook traz webcam, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, leitor de cartão e uma minitela no teclado para notificações rápidas.

O modelo com Linux sai por cerca de R$ 2.200, enquanto a versão com Windows 11 fica na faixa de R$ 2.400. A marca, que carregava fama negativa em gerações anteriores, renovou a linha Vision com especificações mais competitivas.

3. Lenovo IdeaPad 1i

O IdeaPad 1i com i3-1315U marca o salto de desempenho nesta lista. O processador de 13ª geração combina núcleos de alto desempenho com núcleos eficientes e atinge até 4,5 GHz — diferença perceptível em relação aos chips da linha N ao abrir vários programas ao mesmo tempo.

O modelo traz 8 GB de RAM DDR4 e SSD de 256 GB. A tela de 15,6 polegadas varia conforme a versão: algumas têm resolução Full HD, outras apenas HD — verificar a ficha técnica antes de fechar a compra evita decepções. O chassi é leve, com cerca de 1,6 kg, e a espessura fica em 17,9 mm. O sistema operacional depende da versão: há opções com Windows 11 e com Linux.

A conectividade inclui USB-A, USB-C, HDMI e Wi-Fi 6. A Lenovo é uma das marcas com maior volume de vendas na categoria de entrada no Brasil, o que facilita a revenda e o acesso a assistência técnica.

4. Dell Inspiron 15 i15-i3100

O Inspiron 15 é o primeiro da lista com SSD de 512 GB, o que alivia a necessidade de gerenciar espaço logo nos primeiros meses de uso. O processador Intel Core 3 100U tem 6 núcleos, cache de 10 MB e frequência de até 4,7 GHz — o mais potente entre os chips desta seleção.

A tela de 15,6 polegadas tem resolução Full HD com painel WVA e taxa de atualização de 120 Hz, acima da média para a faixa de preço. A RAM é de 8 GB DDR4, expansível até 16 GB por meio de dois slots SO-DIMM — vantagem para quem pretende fazer upgrade no futuro.

O chassi pesa 1,63 kg e tem acabamento em plástico na cor preta. A conectividade traz USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, HDMI 1.4, leitor de cartão SD e Wi-Fi 6. A webcam é HD (720p). A versão com Linux (Ubuntu) custa cerca de R$ 2.983 com cupom, enquanto a versão com Windows 11 Home parte de R$ 3.399.

5. Samsung Galaxy Book4

O Galaxy Book4 é o modelo com acabamento mais sofisticado da lista. O corpo em metal pesa 1,55 kg e tem apenas 15,4 mm de espessura — números que colocam o notebook em patamar visual diferente dos concorrentes de plástico.

O processador é o i3-1315U de 13ª geração, com 6 núcleos, 8 threads e frequência de até 4,5 GHz. A RAM de 8 GB LPDDR4x é soldada e não aceita expansão — ponto que pesa contra quem planeja upgrades. Em compensação, há um slot M.2 livre para adicionar um segundo SSD de até 2 TB.

A tela de 15,6 polegadas é Full HD com painel IPS e acabamento antirreflexo. A conectividade é completa: duas portas USB-A, duas USB-C, HDMI, leitor de cartão microSD, porta Ethernet RJ-45 e Wi-Fi 6 com Bluetooth 5.2. O sistema operacional é o Windows 11 Home. Para quem usa celular Samsung Galaxy, o ecossistema de integração — com transferência de arquivos via Quick Share e uso do celular como câmera conectada — é um diferencial concreto.

A versão com 256 GB de SSD parte de R$ 3.149 no Buscapé e no Zoom. A versão com 512 GB aparece entre R$ 3.500 e R$ 4.769 conforme a loja.

Como escolher o notebook com i3 certo para cada perfil?

Quem prioriza preço e precisa de um notebook funcional para tarefas básicas encontra nos modelos Asus e Positivo opções abaixo de R$ 2.500. O Positivo leva vantagem na tela IPS e na possibilidade de expandir a RAM.

Para quem busca processador de 13ª geração com mais fôlego em multitarefas, o Lenovo e o Dell ocupam a faixa intermediária. O Dell se destaca pelo SSD de 512 GB e pela tela de 120 Hz — especificações pouco comuns abaixo de R$ 3.500.

O Samsung Galaxy Book4 atende quem valoriza acabamento, portabilidade e integração com celular, mas exige atenção à RAM soldada. Acima da faixa de R$ 3.500 com processador i3, a concorrência com modelos equipados com Intel Core i5 fica acirrada — e pode valer pesquisar alternativas antes de fechar a compra.

O que muda entre os processadores i3 dessa lista?

Os modelos listados usam duas famílias de chip. O i3-N305 e o i3-N300 pertencem à linha de baixo consumo da Intel, com 8 núcleos eficientes e sem núcleos de alto desempenho. Eles funcionam bem para tarefas leves, mas sentem o peso de multitarefas.

Já o i3-1315U, da 13ª geração, combina 2 núcleos de alto desempenho com 4 núcleos eficientes e atinge frequências mais altas (até 4,5 GHz), o que dá mais fôlego em aplicações simultâneas.