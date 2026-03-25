Apenas 8 seleções ganharam a Copa do Mundo em quase 100 anos — saiba quem são

A história da Copa do Mundo é marcada por uma concentração rara de títulos. Em quase 100 anos de torneio, desde a primeira edição em 1930, apenas oito países foram campeões mundiais. O dado ajuda a explicar o peso histórico da competição e a hegemonia construída entre as seleções.
Quais seleções já ganharam a Copa do Mundo
O Brasil é o maior campeão, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem logo atrás, com quatro cada. A Argentina soma três conquistas, enquanto França e Uruguai têm duas. Inglaterra e Espanha completam a lista com um título cada.
Na prática, isso significa que todas as Copas disputadas até hoje foram vencidas por seleções de apenas dois continentes. A Europa concentra 12 títulos, equanto a América do Sul conquistou 10 taças.
Como foi a história dos campeões da Copa do Mundo
Brasil
Maior campeão da história, o Brasil tem cinco títulos:
- Em 1958, venceu a Suécia por 5 a 2.
- Em 1962, derrotou a Tchecoslováquia por 3 a 1.
- Em 1970, bateu a Itália por 4 a 1 no México.
- Em 1994, empatou sem gols com a Itália e foi campeão nos pênaltis por 3 a 2.
- Por fim, em 2002, superou a Alemanha por 2 a 0 na final disputada em Yokohama.
Alemanha
A Alemanha soma quatro títulos, contando os períodos de Alemanha Ocidental e Alemanha reunificada:
- Em 1954, venceu a Hungria por 3 a 2.
- Em 1974, superou a Holanda por 2 a 1.
- Em 1990, bateu a Argentina por 1 a 0.
- Já em 2014, voltou a derrotar a Argentina por 1 a 0, desta vez na prorrogação, no Maracanã.
Itália
A Itália conquistou quatro títulos mundiais:
- O primeiro veio em 1934, com vitória por 2 a 1 sobre a Tchecoslováquia.
- Em 1938, repetiu o feito ao derrotar a Hungria por 4 a 2.
- Décadas depois, foi campeã novamente em 1982, ao vencer a Alemanha Ocidental por 3 a 1,
- em 2006, quando empatou por 1 a 1 com a França e levou a taça nos pênaltis por 5 a 3.
Argentina
A Argentina tem três títulos mundiais:
- O primeiro veio em 1978, com vitória por 3 a 1 sobre a Holanda na prorrogação.
- O segundo foi em 1986, quando venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 no México.
- O terceiro título chegou em 2022, após empate por 3 a 3 com a França e triunfo por 4 a 2 nos pênaltis, na final disputada no Catar.
França
A França é bicampeã:
- Pela primeira vez em 1998, ao derrotar o Brasil por 3 a 0 em Paris.
- O segundo título veio em 2018, com vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final da Copa da Rússia.
Uruguai
O Uruguai tem um marco histórico em uma de suas duas conquistas:
- A Celeste foi a primeira campeã da história da Copa do Mundo. Em 1930, venceu a Argentina por 4 a 2 na final disputada em Montevidéu.
- Depois, voltou ao topo em 1950, quando bateu o Brasil por 2 a 1 no Maracanã, em uma das decisões mais marcantes da história do torneio.
Inglaterra
- A Inglaterra conquistou seu único título em 1966, jogando em casa. Na final, venceu a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após a prorrogação, no estádio de Wembley.
Espanha
- A Espanha entrou para o grupo dos campeões em 2010. Na decisão disputada na África do Sul, venceu a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Iniesta.
Como será a próxima Copa do Mundo
A próxima edição será disputada em 2026, com 48 seleções, no maior formato da história do torneio: Canadá, Estados Unidos e México serão os países-sede. Ainda assim, o retrospecto mostra que quebrar a hegemonia de europeus e sul-americanos segue como um dos maiores desafios da competição.