Esporte

Apenas 8 seleções ganharam a Copa do Mundo em quase 100 anos — saiba quem são

Desde 1930, apenas oito seleções levantaram a taça, em uma história dominada por sul-americanos e europeus

Pelé: o Rei segue como o jogador com mais títulos de Copa do Mundo, com três conquistas (Reprodução/Netflix) (Netflix/Divulgação)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 25 de março de 2026 às 12h32.

Última atualização em 25 de março de 2026 às 12h43.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A história da Copa do Mundo é marcada por uma concentração rara de títulos. Em quase 100 anos de torneio, desde a primeira edição em 1930, apenas oito países foram campeões mundiais. O dado ajuda a explicar o peso histórico da competição e a hegemonia construída entre as seleções.

Quais seleções já ganharam a Copa do Mundo

O Brasil é o maior campeão, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem logo atrás, com quatro cada. A Argentina soma três conquistas, enquanto França e Uruguai têm duas. Inglaterra e Espanha completam a lista com um título cada.

Na prática, isso significa que todas as Copas disputadas até hoje foram vencidas por seleções de apenas dois continentes. A Europa concentra 12 títulos, equanto a América do Sul conquistou 10 taças.

Como foi a história dos campeões da Copa do Mundo

Brasil

Maior campeão da história, o Brasil tem cinco títulos:

  • Em 1958, venceu a Suécia por 5 a 2.
  • Em 1962, derrotou a Tchecoslováquia por 3 a 1.
  • Em 1970, bateu a Itália por 4 a 1 no México.
  • Em 1994, empatou sem gols com a Itália e foi campeão nos pênaltis por 3 a 2.
  • Por fim, em 2002, superou a Alemanha por 2 a 0 na final disputada em Yokohama.

Alemanha

A Alemanha soma quatro títulos, contando os períodos de Alemanha Ocidental e Alemanha reunificada:

  • Em 1954, venceu a Hungria por 3 a 2.
  • Em 1974, superou a Holanda por 2 a 1.
  • Em 1990, bateu a Argentina por 1 a 0.
  • Já em 2014, voltou a derrotar a Argentina por 1 a 0, desta vez na prorrogação, no Maracanã.

Itália

A Itália conquistou quatro títulos mundiais:

  • O primeiro veio em 1934, com vitória por 2 a 1 sobre a Tchecoslováquia.
  • Em 1938, repetiu o feito ao derrotar a Hungria por 4 a 2.
  • Décadas depois, foi campeã novamente em 1982, ao vencer a Alemanha Ocidental por 3 a 1,
  • em 2006, quando empatou por 1 a 1 com a França e levou a taça nos pênaltis por 5 a 3.

Argentina

A Argentina tem três títulos mundiais:

  • O primeiro veio em 1978, com vitória por 3 a 1 sobre a Holanda na prorrogação.
  • O segundo foi em 1986, quando venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 no México.
  • O terceiro título chegou em 2022, após empate por 3 a 3 com a França e triunfo por 4 a 2 nos pênaltis, na final disputada no Catar.

França

A França é bicampeã:

  • Pela primeira vez em 1998, ao derrotar o Brasil por 3 a 0 em Paris.
  • O segundo título veio em 2018, com vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final da Copa da Rússia.

Uruguai

O Uruguai tem um marco histórico em uma de suas duas conquistas:

  • A Celeste foi a primeira campeã da história da Copa do Mundo. Em 1930, venceu a Argentina por 4 a 2 na final disputada em Montevidéu.
  • Depois, voltou ao topo em 1950, quando bateu o Brasil por 2 a 1 no Maracanã, em uma das decisões mais marcantes da história do torneio.

Inglaterra

  • A Inglaterra conquistou seu único título em 1966, jogando em casa. Na final, venceu a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após a prorrogação, no estádio de Wembley.

Espanha

  • A Espanha entrou para o grupo dos campeões em 2010. Na decisão disputada na África do Sul, venceu a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Iniesta.

Como será a próxima Copa do Mundo

A próxima edição será disputada em 2026, com 48 seleções, no maior formato da história do torneio: Canadá, Estados Unidos e México serão os países-sede. Ainda assim, o retrospecto mostra que quebrar a hegemonia de europeus e sul-americanos segue como um dos maiores desafios da competição.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoSeleção Brasileira de Futebol
