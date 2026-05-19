São Paulo é eleita a 7ª cidade mais cultural do mundo em ranking britânico

A cidade de São Paulo conquistou a sétima posição no ranking internacional de cidades mais culturais do mundo, publicado pela revista britânica Time Out.

O levantamento, que mapeia os principais polos de lazer, turismo e entretenimento global, colocou a capital paulista como a única representante da América Latina entre as dez primeiras colocadas. A lista é liderada por Londres, seguida por Paris e Nova York.

Para estruturar o ranking, a publicação ouviu 24 mil moradores de mais de 150 cidades ao redor do mundo, que avaliaram critérios como a qualidade e o custo das atividades locais (museus, teatros, festivais, shows e arte de rua). As respostas foram cruzadas com as avaliações de um painel global de editores e especialistas em cultura da própria revista, segmento no qual São Paulo alcançou a quarta colocação geral como destino recomendado.

No detalhamento estatístico, 69% dos moradores paulistanos classificaram a cena cultural da cidade como “boa” ou “incrível”. 66% apontaram que as atividades locais são financeiramente acessíveis.

MASP: "A Ecologia de Monet" terá entrada gratuita no feriado (Eduardo Ortega/Divulgação)

Por que São Paulo é a mais cultural da América Latina?

São vários os motivos que destacam São Paulo como a capital definitiva da cultura na América Latina. A análise da Time Out destaca, por exemplo, como a cidade se tornou um dos principais epicentros de artes visuais do continente. Cita o Museu de Arte de São Paulo (MASP), a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto Tomie Ohtake, o Museu de Arte Moderna (MAM) e a feira de negócios SP-Arte como centros artísticos a preços baixos ou gratuitos.

O texto também chama a atenção para a paisagem urbana da capital, “livre de outdoors” devido à legislação municipal. A regulamentação abre espaço para manifestações de arte de rua e grafite, e a revista destacou artistas locais como a dupla OsGêmeos e o grafiteiro Eduardo Kobra. O site Arte Fora do Museu, que mapeia obras artísticas de rua, contabiliza hoje mais de 2 mil murais na capital paulista, vindos de diferentes artistas.

Ainda que seja uma parte relevante da cidade, nem tudo sobre cultura em São Paulo está relacionado a artes plásticas. Dados da pesquisa feita pela Time Out apontam uma divergência de percepção entre o olhar externo e a experiência local.

Embora o mercado internacional priorize as artes visuais, 58% dos paulistanos entrevistados afirmaram que o principal símbolo da cultura na cidade é a cena de música ao vivo. São destaques os festivais internacionais — Lollapalooza, The Town, Primavera Sound, entre outros — e os nacionais gratuitos, realizados pela prefeitura e pelo Governo do Estado. Neste ano, a Virada Cultural trará 1,2 mil atrações espalhadas por 22 grandes palcos espalhados pela capital entre os dias 23 e 24 de maio.

Virada Cultural 2023 (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Confira as 10 primeiras colocadas do ranking da Time Out: