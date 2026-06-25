Qual é o horário do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami, e encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C, com sete pontos.

Com o resultado, a seleção de Carlo Ancelotti já conhece a data do próximo compromisso: volta a campo na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, pela primeira fase do mata-mata.

O adversário, no entanto, ainda não está definido. Por ter terminado em primeiro lugar no grupo, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A definição só sai nesta quinta-feira, 25, quando as seleções do grupo encerram sua fase de grupos.

Vini Jr. decide, Neymar volta

O grande nome da partida foi Vinícius Júnior, autor de dois gols, ambos no primeiro tempo.

O atacante abriu o placar logo aos seis minutos, após desarme de Rayan, e ampliou nos acréscimos da etapa inicial, de cabeça, após cruzamento de Bruno Guimarães.

No segundo tempo, Matheus Cunha fechou a conta, aproveitando assistência do mesmo Bruno Guimarães.

Com os dois gols, Vini Jr. chegou a quatro na competição e entrou na briga pela artilharia, a apenas um gol do argentino Lionel Messi, que lidera com cinco.

Ele também se tornou o quinto jogador da história da seleção a marcar em três jogos seguidos numa Copa, ao lado de Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (ambos em 2002) — todos campeões mundiais.

A partida marcou ainda o retorno de Neymar à seleção brasileira. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o atacante entrou na etapa final e jogou cerca de 20 minutos — seu primeiro jogo pela seleção desde outubro de 2023, quase três anos atrás.

Como ficou o Grupo C

O Brasil terminou em primeiro com sete pontos, somando as vitórias sobre Escócia e Haiti e o empate com o Marrocos na estreia.

Os marroquinos também fecharam o grupo com sete pontos, mas ficaram em segundo lugar pelo saldo de gols — o Brasil teve saldo de seis contra três dos africanos. Na rodada final, o Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2, de virada, em Atlanta.

A Escócia ficou em terceiro, com três pontos, e ainda aguarda o fim da fase de grupos para saber se avança entre os oito melhores terceiros colocados — algo inédito para o país. O Haiti foi eliminado.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil joga na segunda-feira, 29.

Qual é o horário do próximo jogo do Brasil?

O Brasil joga às 14h na segunda-feira, 29.

A vantagem de terminar em primeiro

Além de definir o adversário, a liderança do grupo traz um benefício logístico relevante: caso avance até a final, o Brasil jogará todas as fases seguintes em território americano.

Isso permite que a delegação siga baseada em Nova Jersey, onde está concentrada desde antes da Copa, evitando deslocamentos longos e facilitando a recuperação dos jogadores entre os jogos.

O jogo de segunda-feira, em Houston, será o primeiro da seleção na fase de mata-mata — a inédita rodada de 16 avos de final, criada com a expansão do torneio para 48 seleções. A partir dali, qualquer derrota elimina.