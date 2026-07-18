Terremotos na Venezuela: mortos sobem para 5.119 e busca por desaparecidos continua

O número de mortos pelo duplo terremoto que atingiu o norte da Venezuela em 24 de junho subiu para 5.119, segundo balanço oficial divulgado neste sábado, 18, pelas autoridades.

Após 24 dias da tragédia,50 novos óbitos foram contabilizados apenas nas últimas 24 horas.

Os sismos consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram com mais força o estado litorâneo de La Guaira, a cerca de 40 minutos da capital Caracas. O número de feridos permanece estável em 16.740, segundo informou pelo Telegram o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.

Em La Guaira, equipes seguem trabalhando na retirada de corpos dos escombros de dezenas de prédios que desabaram, em meio à expectativa das famílias por um sepultamento digno para as vítimas.

O maquinário pesado ocupa diversas ruas da região para remover lajes de concreto e metal que dificultam as buscas nos 190 edifícios que ruíram, enquanto outras 856 estruturas tiveram danos parciais.

A crise habitacional também segue sem solução: cerca de 17.907 pessoas perderam suas moradias, e mais de 21.470 estão hoje distribuídas em 107 acampamentos provisórios montados pelo governo. Centenas de famílias vivem em barracas, em condições de superlotação.

As autoridades evitam divulgar um número oficial de desaparecidos. Ainda no primeiro dia após os terremotos, a ONU projetou cerca de 50 mil pessoas nessa condição, mas estimativa não foi atualizada desde então.