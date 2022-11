Copa do Mundo 2022: relembre as músicas oficiais das últimas edições

Você lembra da música oficial da última Copa do Mundo? Algumas das músicas tema ficaram para a história e, até hoje, estão na memória dos torcedores.

Como esquecer de Waka-Waka da Shakira na Copa de 2010 que foi muito tocada nas rádios da época. Quatro anos depois a música de Jennifer Lopes e Pitbull "We Are One" que ficou por um tempo nas paradas de sucesso. Faltando 12 dias para o início da Copa do Catar, decidimos relembrar os sons oficiais das últimas edições.

Copa do Mundo 2002 - Coreia e Japão

“Boom” (Anastacia)

Interpretada pela cantora americana Anastacia, “Boom” é a música oficial da Copa do Mundo FIFA de 2002. A música foi incluída na edição de colecionador do segundo álbum de estúdio de Anastacia, Freak of Nature.

Copa do Mundo 2006 - Alemanha

The Time of Our Lives (canção Il Divo e Toni Braxton)

Interpretada pela cantora Toni Braxton e o quarteto francês Il Divo, a música de "The Time Of Our Lives" foi tocada durante as festividades de abertura da Copa do Mundo de 2006, na Allianz Arena em Munique. O single chegou a alcançar o top 10 na Suíça, o top 20 na Alemanha.

Copa do Mundo 2010 - África do Sul

Waka Waka - This Time for Africa (Shakira) Talvez umas das músicas mais emblemáticas das últimas copas, Waka-Waka interpretada por Shakira é lembrada até os dias de hoje, 12 anos após lançamento. P roduzido pela própria Shakira, "Waka Waka" encoraja alguém a apontar seus objetivos como um soldado em um campo de batalha.

Copa do Mundo 2014 - Brasil

"We Are One (Ole Ola) " (Pitbull)

"We Are One (Ole Ola) " é uma canção do rapper Pitbull , com participação da cantora norte-americana Jennifer Lopez e a brasileira Claudia Leitte . A faixa faz parte do álbum One Love, One Rhythm The 2014 FIFA World Cup Official Album (2014) e foi lançada oficial em 7 de abril de 2014.

Copa do Mundo 2018 - Russia

"Live It Up - Nick Jam e Will Smith

Live It Up" é uma canção do cantor americano Nicky Jam com o ator e rapper Will Smith e a cantora albanesa de Kosovo Era Istrefi. A faixa foi lançada em 25 de maio de 2018.

Copa do Mundo 2022 - Catar

" Hayya Hayya (Better Together)" - Trinidad Cardona

"Hayya Hayya é uma canção da cantora norte-americana Trinidad Cardona , do cantor nigeriano Davido e da cantora qatariana AISHA. A faixa foi lançada em 1º de abril de 2022.

