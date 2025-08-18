Marcas que valorizam a cultura local geram pertencimento — mas porque?

Cada vez mais, as marcas estão buscando formas autênticas de se conectar com o público. Uma das estratégias em alta é o marketing cultural, que se apoia em tradições locais e manifestações artísticas para construir relacionamentos duradouros.

Mais do que patrocinar um evento, trata-se de compreender símbolos e narrativas que fazem parte da identidade de uma comunidade. Ao associar sua imagem a tradições regionais, a marca ganha legitimidade e reforça o senso de pertencimento dos consumidores.

No Brasil, é possível ver esse movimento em festas como o São João, o Carnaval e celebrações típicas do interior, que têm se tornado plataformas valiosas para empresas que desejam falar de forma genuína com diferentes públicos.

A força desses rituais aumenta a conexão e faz com que a marca deixe de ser apenas fornecedora de produtos para se tornar parte da memória coletiva.

Mais que publicidade: construção de significado

Um exemplo claro deste movimento vem do setor de bebidas e alimentos. A Skol, por exemplo, já criou campanhas voltadas às festas juninas no Nordeste, enquanto a Coca-Cola há anos associa sua imagem ao Natal brasileiro com figuras e símbolos locais

Na moda, a Farm frequentemente incorpora elementos de festivais e culturas regionais brasileiras em suas coleções, valorizando estéticas locais.

