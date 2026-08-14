Libertadores entra na reta decisiva com chaveamento até a final: veja os duelos

A Libertadores já começou a afunilar, e o caminho até a decisão em Montevidéu está definido. Depois dos jogos de ida das oitavas de final, os 16 clubes ainda dependem das partidas de volta para confirmar quem seguirá vivo na competição, mas o chaveamento até a final já está determinado.

O Brasil é o país com maior número de representantes nesta fase. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras continuam na disputa pelo título e estão espalhados pelos dois lados da chave. Com isso, a competição pode reservar confrontos entre brasileiros nas quartas de final e também uma possível semifinal nacional.

Veja como está o caminho das oitavas às quartas

De um lado da chave estão Estudiantes e Universidad Católica, que disputam uma vaga nas quartas de final contra o vencedor de Rosario Central e Corinthians, o duelo terminou empatado por 0 a 0 na ida. Já o Pincharrata também terminou com empate por 1 a 1 com os chilenos.

No outro confronto dessa mesma parte do chaveamento, Cruzeiro e Flamengo fazem um duelo brasileiro pelas oitavas; o duelo também terminou com empate por 1 a 1. Enquanto Tolima e Independiente del Valle também brigam por uma vaga. O duelo de ida das oitavas foi adiado devido ao terremoto na Colômbia. Os vencedores desses dois confrontos se encontram nas quartas de final.

Assim, a parte esquerda da chave pode produzir um confronto entre brasileiros na semifinal. Para isso, Corinthians precisaria avançar e superar o vencedor de Estudiantes e Universidad Católica nas quartas, enquanto o vencedor de Cruzeiro x Flamengo teria de passar por Tolima ou Independiente del Valle.

Do outro lado, Mirassol e LDU, o duelo terminou empatado por 1 a 1 na ida; agora, disputam uma vaga nas quartas, enquanto Palmeiras e Cerro Porteño lutam pela outra, o confronto também terminou igualitário, por 1 a 1. Caso os dois brasileiros avancem, haverá um confronto nacional nas quartas de final.

A outra metade dessa chave reúne Platense e Coquimbo Unido, que empataram por 1 a 1, além de Fluminense e Independiente Rivadavia, com o resultado igualitário por 0 a 0. Os vencedores desses duelos se enfrentam nas quartas.

Dessa maneira, existe a possibilidade de Palmeiras ou Mirassol encontrar o Fluminense em uma semifinal, dependendo dos resultados das quartas de final.

O que pode acontecer nas quartas de final

O chaveamento permite projetar alguns encontros de peso para a próxima fase. Um deles já está garantido caso os resultados necessários aconteçam: Palmeiras e Mirassol podem fazer um duelo brasileiro nas quartas de final.

A situação é semelhante na parte esquerda, em que Corinthians e o vencedor de Cruzeiro x Flamengo estão posicionados em caminhos que podem levá-los a um encontro na semifinal.

O Fluminense também está em uma rota que pode colocar o clube novamente diante de um compatriota. Para isso, será necessário avançar contra o Independiente Rivadavia e esperar o desfecho do confronto entre Mirassol x LDU e Palmeiras x Cerro Porteño.

Possíveis semifinais começam a aparecer

Com o chaveamento definido até a decisão, não é necessário esperar o fim das oitavas para conhecer os possíveis caminhos das equipes.

Na parte esquerda, o vencedor do duelo entre Estudiantes e Universidad Católica enfrentará nas quartas quem passar de Rosario Central x Corinthians. Paralelamente, o classificado de Cruzeiro x Flamengo encara Tolima ou Independiente del Valle. Os dois vencedores dessas quartas formarão uma das semifinais.

Na parte direita, quem avançar de Mirassol x LDU enfrenta Palmeiras ou Cerro Porteño. Na outra disputa, Platense ou Coquimbo Unido terá pela frente Fluminense ou Independiente Rivadavia.

Os vencedores desses dois confrontos formarão a outra semifinal. Isso significa que o chaveamento pode proporcionar uma semifinal completamente brasileira em qualquer um dos lados, embora para isso seja necessário que os clubes do país avancem em sequência nas fases anteriores.

O Brasil domina a disputa

Dos oito confrontos das oitavas de final, três colocaram brasileiros diante de adversários estrangeiros que estavam no mesmo grupo na primeira fase, enquanto Cruzeiro e Flamengo protagonizam o único duelo entre equipes do país nesta etapa.

Ao todo, seis clubes brasileiros chegaram ao mata-mata: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

O país também é o único com seis representantes entre os 16 sobreviventes. Argentina tem quatro clubes, enquanto Equador e Chile contam com dois cada. Paraguai e Colômbia completam a lista com um representante.

Quando serão as próximas fases da Libertadores?

Os jogos de volta das oitavas de final são os próximos compromissos da competição e definirão os oito classificados para as quartas.

A Conmebol estabeleceu as seguintes datas-base para a sequência do torneio: