O Palmeiras encara o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 28, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela rodada de abertura do Brasileirão 2026. O confronto marca o início da disputa nacional para os dois clubes.

O time de Abel Ferreira chega embalado após vencer o São Paulo por 3 a 1, pelo Paulistão, resultado que consolidou o bom momento no estadual, com quatro vitórias em cinco partidas.

O Atlético-MG, comandado por Jorge Sampaoli, vem de triunfo no clássico contra o Cruzeiro (2 a 1), pelo Mineiro, e tenta aproveitar o mando de campo na estreia da Série A.

Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:

Atlético-MG — Técnico: Jorge Sampaoli

Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Maycon; Bernard, Hulk e Rony.

Palmeiras — Técnico: Abel Ferreira

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Emiliano Martínez; Allan, Vitor Roque e Flaco López.

Desfalques: Paulinho (fratura na tíbia) e Lucas Evangelista (transição física).

Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h, contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão Série A, na Arena MRV.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

A partida desta quarta, 28, às 19h, entre Atlético-MG e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Palmeiras hoje?

A transmissão online pode ser acompanhada pelo Premiere e pelo SporTV por meio do Globoplay, para assinantes do plano que inclui os canais ao vivo.