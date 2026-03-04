Palmeiras reencontra protagonista da pior derrota na era Abel

Palmeiras: A revanche depois da goleada acontece nas finais do Paulista (Tullio Puglia - FIFA / Colaborador/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 4 de março de 2026 às 19h00.
O Palmeiras volta a encarar o Novorizontino na decisão do Paulistão com um fantasma recente: o 4 a 0 sofrido em Novo Horizonte. Essa foi a pior derrota da era Abel Ferreira sob o comando do Verdão. No entanto, agora o contexto é outro: vale taça, em dois jogos, e o alviverde chega com ajustes no time e melhor ambiente após ótima sequência que se seguiu após a derrota contra o Tigre do interior paulista.
A goleada por 4 a 0 do Novorizontino sobre o Palmeiras ocorreu na quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, em 20 de janeiro, e é a derrota mais dura do treinador no clube. O marco se tornou o ponto de virada no campeonato, com cobranças internas e externas, além de repercussão forte entre torcida, questionando o desempenho do elenco e até o próprio treinador.
O resultado “chacoalhou” o time e, depois daquele 4 a 0, o time perdeu apenas uma vez em dez partidas: no duelo contra o Botafogo-SP, por 1 a 0, com a equipe reserva. Desde então, o Verdão emendou uma sequência de vitórias que recolocou o clube no rumo até a final, eliminando Capivariano e São Paulo nas fases de mata-mata.
O Novorizontino chega à final como dono da melhor campanha do Estadual. O time de Novo Horizonte, comandado por Enderson Moreira, liderou a primeira fase com 16 pontos e avançou no mata-mata eliminando dois gigantes: Santos nas quartas de final e Corinthians na semifinal.
Esse caminho reforça o peso do Novorizontino como protagonista do torneio e ajuda a explicar por que o Palmeiras trata o duelo como um reencontro com um adversário que já provou que consegue impor dificuldades em jogo grande.
Um dos assuntos que esquentaram a prévia da final foi a ausência de Rômulo. Destaque do Paulistão, o meia foi contratado pelo Palmeiras junto ao próprio Novorizontino em 2024 após se destacar no Estadual. Atualmente emprestado ao Tigre, ele só poderia enfrentar o Verdão mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão por partida, prevista em contrato. Como a equipe de Novo Horizonte decidiu não arcar com o valor, o jogador fica fora dos dois jogos da decisão.
O atleta vive fase artilheira, com cinco gols, e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas do companheiro de ataque Robson, que soma sete.
O zagueiro Gustavo Gómez tratou o 4 a 0 como passado e indicou que o duelo decisivo tem outro peso. O paraguaio reforçou que o time entende o que aconteceu naquele jogo, mas que a final tem cenário diferente, pela preparação e pelo contexto de decisão:
"Nós, jogadores, internamente sabemos que vamos enfrentar um time muito bom, com bons jogadores. Temos um elenco trabalhador. Sabemos que será difícil e que precisamos melhorar. O jogo contra eles foi no início da temporada. Agora é diferente. Amanhã vamos fazer o nosso melhor para conquistar um bom resultado. Acreditamos no processo", comentou o zagueiro, que estava entre os titulares na ocasião.
Jogo de ida
Data e horário: quarta-feira, 04/03, 20h (de Brasília).
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).
Onde assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max.
Jogo de volta
Data e horário: domingo, 08/03, 20h30 (de Brasília).
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
Onde assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Arias) e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui e Juninho (Titi Ortíz); Vinícius Paiva e Robson.