Palmeiras reencontra protagonista da pior derrota na era Abel

O Palmeiras volta a encarar o Novorizontino na decisão do Paulistão com um fantasma recente: o 4 a 0 sofrido em Novo Horizonte. Essa foi a pior derrota da era Abel Ferreira sob o comando do Verdão. No entanto, agora o contexto é outro: vale taça, em dois jogos, e o alviverde chega com ajustes no time e melhor ambiente após ótima sequência que se seguiu após a derrota contra o Tigre do interior paulista.

A maior goleada sofrida pelo Palmeiras na era Abel Ferreira

A goleada por 4 a 0 do Novorizontino sobre o Palmeiras ocorreu na quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, em 20 de janeiro, e é a derrota mais dura do treinador no clube. O marco se tornou o ponto de virada no campeonato, com cobranças internas e externas, além de repercussão forte entre torcida, questionando o desempenho do elenco e até o próprio treinador.

O resultado “chacoalhou” o time e, depois daquele 4 a 0, o time perdeu apenas uma vez em dez partidas: no duelo contra o Botafogo-SP, por 1 a 0, com a equipe reserva. Desde então, o Verdão emendou uma sequência de vitórias que recolocou o clube no rumo até a final, eliminando Capivariano e São Paulo nas fases de mata-mata.

Campanha do Novorizontino no Paulistão 2026

O Novorizontino chega à final como dono da melhor campanha do Estadual. O time de Novo Horizonte, comandado por Enderson Moreira, liderou a primeira fase com 16 pontos e avançou no mata-mata eliminando dois gigantes: Santos nas quartas de final e Corinthians na semifinal.

Esse caminho reforça o peso do Novorizontino como protagonista do torneio e ajuda a explicar por que o Palmeiras trata o duelo como um reencontro com um adversário que já provou que consegue impor dificuldades em jogo grande.

Destaque da equipe de Novo Horizonte fora da final

Um dos assuntos que esquentaram a prévia da final foi a ausência de Rômulo. Destaque do Paulistão, o meia foi contratado pelo Palmeiras junto ao próprio Novorizontino em 2024 após se destacar no Estadual. Atualmente emprestado ao Tigre, ele só poderia enfrentar o Verdão mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão por partida, prevista em contrato. Como a equipe de Novo Horizonte decidiu não arcar com o valor, o jogador fica fora dos dois jogos da decisão.

O atleta vive fase artilheira, com cinco gols, e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas do companheiro de ataque Robson, que soma sete.

Capitão do Palmeiras comenta sobre a goleada

O zagueiro Gustavo Gómez tratou o 4 a 0 como passado e indicou que o duelo decisivo tem outro peso. O paraguaio reforçou que o time entende o que aconteceu naquele jogo, mas que a final tem cenário diferente, pela preparação e pelo contexto de decisão:

"Nós, jogadores, internamente sabemos que vamos enfrentar um time muito bom, com bons jogadores. Temos um elenco trabalhador. Sabemos que será difícil e que precisamos melhorar. O jogo contra eles foi no início da temporada. Agora é diferente. Amanhã vamos fazer o nosso melhor para conquistar um bom resultado. Acreditamos no processo", comentou o zagueiro, que estava entre os titulares na ocasião.

Quando e onde assistir às finais do Paulistão

Jogo de ida

Data e horário: quarta-feira, 04/03, 20h (de Brasília).

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).

Onde assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max.

Jogo de volta

Data e horário: domingo, 08/03, 20h30 (de Brasília).

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Onde assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Arias) e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Novorizontino (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui e Juninho (Titi Ortíz); Vinícius Paiva e Robson.