Quando começam os jogos das oitavas de final da Libertadores 2026?

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h04.
O chaveamento das oitavas de final da Libertadores 2026 foi decidido nesta sexta-feira, 29. O sorteio aconteceu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
Agora, os jogos de ida e volta das oitavas irão acontecer entre os dias 11 e 20 de agosto. A divisão das partidas será definida nos próximos dias pela Conmebol.
Ao todo, 16 equipes avançaram para o mata-mata da Libertadores.
O Brasil terá seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
Também seguem na competição clubes da Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai.
A Argentina será representada por Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central.
A Colômbia terá o Tolima. O Chile terá Coquimbo Unido e Universidad Católica. O Equador terá Independiente Del Valle e LDU. O Paraguai terá o Cerro Porteño.
Na fase de grupos, cada clube recebeu US$ 1 milhão, valor equivalente a R$ 5,15 milhões. Cada vitória na fase de grupos valeu US$ 340 mil, ou R$ 1,75 milhão.
A presença nas oitavas de final rende US$ 1,25 milhão, equivalente a R$ 6,44 milhões. Nas quartas de final, a premiação será de US$ 1,7 milhão, ou R$ 9 milhões.
Na semifinal, o valor será de US$ 2,3 milhões, equivalente a R$ 11,85 milhões.
O vice-campeão receberá US$ 7 milhões, ou R$ 36 milhões. O campeão da Libertadores receberá US$ 25 milhões, valor equivalente a R$ 129 milhões.