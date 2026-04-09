Abel Ferreira é punido com oito jogos de suspensão pelo STJD

o árbitro Anderson Daronco relatou que foi ofendido pelo treinador e registrou que Abel Ferreira chutou a bola posicionada no suporte da CBF ((Foto de Alexandre Schneider/Getty Images))
Repórter
Publicado em 9 de abril de 2026 às 13h55.
O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira em razão das expulsões nas partidas contra São Paulo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Nos dois processos, o treinador recebeu oito jogos de suspensão, sendo que dois já foram cumpridos automaticamente.
No julgamento referente ao clássico contra o São Paulo, Abel Ferreira foi suspenso por seis partidas. Já no caso da expulsão diante do Fluminense, a punição foi de mais dois jogos. Com isso, o treinador não poderá comandar a equipe no clássico contra o Corinthians, neste domingo.
Os julgamentos foram realizados pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD. Abel Ferreira foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta contrária à ética desportiva. As decisões são de primeira instância e podem ser objeto de recurso.
Na súmula da partida contra o São Paulo, válida pela oitava rodada do Brasileirão, o árbitro Anderson Daronco relatou que foi ofendido pelo treinador e registrou que Abel Ferreira chutou a bola posicionada no suporte da CBF.
No jogo contra o Fluminense, o árbitro Felipe Fernandes de Lima informou que expulsou o treinador por se dirigir à assistente Fernanda Gomes Antunes e ao quarto árbitro, Luis Tisne, com gestos e palavras registrados em súmula.