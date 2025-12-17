Esporte

PSG vence o Flamengo após pênaltis na final da Copa Intercontinental

Clube francês venceu o rival carioca por 2 a 1 nos pênaltis em jogo válido pela Copa Intercontinental

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16h49.

Última atualização em 17 de dezembro de 2025 às 17h18.

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Flamengo por  2 a 1, após momentos intensos na prorrogação dos pênaltis na final da Copa Intercontinental, na tarde desta quarta-feira, 17 de dezembro. Com a derrota, o Flamengo deu adeus ao bicampeonato mundial.

Com isso, o PSG conquistou seu primeiro título mundial, tornando-se campeões pela primeira vez na história da competição.

Durante a disputa, realizada no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, o Rubro-negro empatou por 1 a 1 com o rival francês no tempo regulamentar.

O clube carioca desperdiçou quatro cobranças de pênaltis na final e acabou ficando com o vice-campeonato.

Apesar de lutar até o fim, o Flamengo não conseguiu aproveitar as oportunidades na disputa de pênaltis e viu os franceses celebrarem o título inédito.

Expectativas dos clubes

O Flamengo chegou à final do torneio após eliminar o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas fases anteriores. Já o Paris Saint-Germain, como atual campeão da Champions League, garante vaga direta na final e fará sua estreia na competição.

O time carioca buscava seu segundo título mundial, sendo o primeiro na versão "Intercontinental", conquistado em 1981, quando venceu o Liverpool. O PSG, por sua vez, almejava conquistar seu primeiro troféu mundial, após a histórica vitória na Champions League da última temporada, quando conquistou o título europeu pela primeira vez.

Quanto o PSG vai receber como campeão?

Com a vitória no campeonato, o PSG vai levar para casa US$ 5 milhões (valor equivalente a R$ 27,28 milhões). A quantia é paga integralmente pela Fifa ao vencedor da competição.

Veja os valores das premiações

  • Campeão: US$ 5 milhões (R$ 27.282.000,00)
  • Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 21.825.600,00)
  • Eliminado na Challenger Cup: US$ 2 milhões (R$ 10.912.800,00)
  • Eliminado no Derby das Américas: US$ 1 milhão (R$ 5.456.400,00)
