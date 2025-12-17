PSG vence o Flamengo após pênaltis na final da Copa Intercontinental

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Flamengo por 2 a 1, após momentos intensos na prorrogação dos pênaltis na final da Copa Intercontinental, na tarde desta quarta-feira, 17 de dezembro. Com a derrota, o Flamengo deu adeus ao bicampeonato mundial.

Com isso, o PSG conquistou seu primeiro título mundial, tornando-se campeões pela primeira vez na história da competição.

Durante a disputa, realizada no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, o Rubro-negro empatou por 1 a 1 com o rival francês no tempo regulamentar.

O clube carioca desperdiçou quatro cobranças de pênaltis na final e acabou ficando com o vice-campeonato.

Apesar de lutar até o fim, o Flamengo não conseguiu aproveitar as oportunidades na disputa de pênaltis e viu os franceses celebrarem o título inédito.

Expectativas dos clubes

O Flamengo chegou à final do torneio após eliminar o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas fases anteriores. Já o Paris Saint-Germain, como atual campeão da Champions League, garante vaga direta na final e fará sua estreia na competição.

O time carioca buscava seu segundo título mundial, sendo o primeiro na versão "Intercontinental", conquistado em 1981, quando venceu o Liverpool. O PSG, por sua vez, almejava conquistar seu primeiro troféu mundial, após a histórica vitória na Champions League da última temporada, quando conquistou o título europeu pela primeira vez.

Quanto o PSG vai receber como campeão?

Com a vitória no campeonato, o PSG vai levar para casa US$ 5 milhões (valor equivalente a R$ 27,28 milhões). A quantia é paga integralmente pela Fifa ao vencedor da competição.

Veja os valores das premiações