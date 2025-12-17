Autor de gol do PSG contra o Flamengo é do mesmo país de Stálin

O ponta-direita é um dos grandes destaques do futebol mundial. Tanto que chamou a atenção do poderoso do PSG. Em janeiro deste ano, o clube francês anunciou a contratação do georgiano junto ao Napoli por 70 milhões de euros. Seu contrato é válido até 2029.
Uma curiosidade: ele se tornou o primeiro jogador da Geórgia, mesmo país do ditador Josef Stálin, a atuar pelo clube. Ele chega com um "peso" a mais, pois está vestindo a camisa 7, da lenda do clube Mbappé. Outro recorde: tornou-se o jogador mais caro de uma ex-república soviética jogar na Ligue 1, o campeonato francês.
Trajetória
- Dinamo Tbilisi (2017–2018): 4 jogos e 1 gol.
- Rustavi (2018–2019): 18 jogos e 3 gols.
- Lokomotiv Moscou (empréstimo) (2019): 7 jogos e 1 gol.
- Rubin Kazan (2019–2022): 69 jogos, 9 gols, e eleito duas vezes o Melhor Jovem do Campeonato Russo.
- Dinamo Batumi (2022): 11 jogos, 8 gols.
- Napoli (2022–jan/2025): 85 jogos e 28 gols. Na temporada 2022–23, foi eleito MVP da Série A, referência para o título italiano após 33 anos, artilheiro de assistências e destaque na Champions.
Desempenho no PSG
- Até dezembro de 2025, atuou em 28 partidas e marcou 7 gols pelo PSG na Ligue 1.
- Na temporada 2025–26, em 20 jogos pelo PSG, registrou 5 gols e 5 assistências: 14 jogos e 3 gols na Ligue 1, 5 jogos e 2 gols na Champions, além de competições como Supertaça.
Seleção da Geórgia
- Debutou em 2019 pela seleção principal. Até novembro de 2025, soma 47 partidas e 20 gols.
- Liderou a classificação da Geórgia para a sua primeira participação na Eurocopa 2024.