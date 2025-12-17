Khvicha Kvaratskhelia. Foi ele que abriu o marcador da final do A torcida do Flamengo, por enquanto, não vai esquecer desse nome:. Foi ele que abriu o marcador da final do Mundial da Copa Intercontinental após falha de Rossi.

O ponta-direita é um dos grandes destaques do futebol mundial. Tanto que chamou a atenção do poderoso do PSG. Em janeiro deste ano, o clube francês anunciou a contratação do georgiano junto ao Napoli por 70 milhões de euros. Seu contrato é válido até 2029.

Uma curiosidade: ele se tornou o primeiro jogador da Geórgia, mesmo país do ditador Josef Stálin, a atuar pelo clube. Ele chega com um "peso" a mais, pois está vestindo a camisa 7, da lenda do clube Mbappé. Outro recorde: tornou-se o jogador mais caro de uma ex-república soviética jogar na Ligue 1, o campeonato francês.

Trajetória Dinamo Tbilisi (2017–2018): 4 jogos e 1 gol.

(2017–2018): 4 jogos e 1 gol. Rustavi (2018–2019): 18 jogos e 3 gols.

(2018–2019): 18 jogos e 3 gols. Lokomotiv Moscou (empréstimo) (2019): 7 jogos e 1 gol.

(2019): 7 jogos e 1 gol. Rubin Kazan (2019–2022): 69 jogos, 9 gols, e eleito duas vezes o Melhor Jovem do Campeonato Russo.

(2019–2022): 69 jogos, 9 gols, e eleito duas vezes o Melhor Jovem do Campeonato Russo. Dinamo Batumi (2022): 11 jogos, 8 gols.

(2022): 11 jogos, 8 gols. Napoli (2022–jan/2025): 85 jogos e 28 gols. Na temporada 2022–23, foi eleito MVP da Série A, referência para o título italiano após 33 anos, artilheiro de assistências e destaque na Champions.