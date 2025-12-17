Esporte

Autor de gol do PSG contra o Flamengo é do mesmo país de Stálin

Khvicha Kvaratskhelia ficou três anos no Napoli, onde marcou 28 gols em 85 jogos

Khvicha Kvaratskhelia comemora gol contra o Flamengo na final do Mundial

Luiz Anversa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15h14.

Última atualização em 17 de dezembro de 2025 às 15h20.

A torcida do Flamengo, por enquanto, não vai esquecer desse nome: Khvicha Kvaratskhelia. Foi ele que abriu o marcador da final do Mundial da Copa Intercontinental após falha de Rossi.
O ponta-direita é um dos grandes destaques do futebol mundial. Tanto que chamou a atenção do poderoso do PSG. Em janeiro deste ano, o clube francês anunciou a contratação do georgiano junto ao Napoli por 70 milhões de euros. Seu contrato é válido até 2029.
Uma curiosidade: ele se tornou o primeiro jogador da Geórgia, mesmo país do ditador Josef Stálin, a atuar pelo clube. Ele chega com um "peso" a mais, pois está vestindo a camisa 7, da lenda do clube Mbappé. Outro recorde: tornou-se o jogador mais caro de uma ex-república soviética jogar na Ligue 1, o campeonato francês.

Trajetória

  • Dinamo Tbilisi (2017–2018): 4 jogos e 1 gol.
  • Rustavi (2018–2019): 18 jogos e 3 gols.
  • Lokomotiv Moscou (empréstimo) (2019): 7 jogos e 1 gol.
  • Rubin Kazan (2019–2022): 69 jogos, 9 gols, e eleito duas vezes o Melhor Jovem do Campeonato Russo.
  • Dinamo Batumi (2022): 11 jogos, 8 gols.
  • Napoli (2022–jan/2025): 85 jogos e 28 gols. Na temporada 2022–23, foi eleito MVP da Série A, referência para o título italiano após 33 anos, artilheiro de assistências e destaque na Champions.

Desempenho no PSG

  • Até dezembro de 2025, atuou em 28 partidas e marcou 7 gols pelo PSG na Ligue 1.
  • Na temporada 2025–26, em 20 jogos pelo PSG, registrou 5 gols e 5 assistências: 14 jogos e 3 gols na Ligue 1, 5 jogos e 2 gols na Champions, além de competições como Supertaça.

Seleção da Geórgia

  • Debutou em 2019 pela seleção principal. Até novembro de 2025, soma 47 partidas e 20 gols.
  • Liderou a classificação da Geórgia para a sua primeira participação na Eurocopa 2024.
