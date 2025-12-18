EXCLUSIVO: Juventus-SP fecha primeiro patrocínio máster da era SAF para 2026

O Juventus-SP iniciou a era SAF com um novo patrocinador máster. O clube da Mooca fechou acordo com a Pátria Cidadania para a temporada de 2026, marcando o primeiro contrato desse tipo desde a adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol. A parceria coloca no centro da camisa uma empresa especializada em processos de cidadania italiana e europeia, em um movimento que conecta a estratégia comercial do clube à sua origem histórica.

A Pátria Cidadania atua na condução de processos de dupla cidadania, com operações no Brasil, na Itália e em Portugal. O segmento tem registrado crescimento nos últimos anos, impulsionado pela busca de brasileiros por mobilidade internacional, estudo e trabalho no exterior. No caso do Juventus, a associação também dialoga com a identidade ítalo-brasileira que marca a trajetória do clube desde a fundação, em 1924, no bairro da Mooca, tradicional reduto de imigrantes italianos em São Paulo.

“Fazer parte da história do Juventus é resgatar as origens italianas, que é o que fazemos diariamente aqui na Pátria Cidadania. Honrar o antepassado e trazer à tona toda a história da família imigrante faz parte do nosso DNA. Estar junto de um time com essa expressividade foi um casamento perfeito”, diz Vinicius Gama, sócio-fundador da Pátria Cidadania.

O contrato, que não teve valor informado, prevê um ano de exposição como patrocinadora máster, com presença nas camisas de jogo e de treino, backdrops de entrevistas, placas no estádio em dias de mando, além de cotas de camisas oficiais e ingressos. O acordo inclui ainda ativações digitais nos canais do Juventus SAF e ações presenciais na Rua Javari, com experiências voltadas ao público em dias de jogo.

Do ponto de vista esportivo e de gestão, o patrocínio chega em um momento de reorganização do clube. A transformação em SAF abriu caminho para uma nova fase de profissionalização, com foco em estrutura, governança e geração de receitas. A estratégia passa por tornar o Juventus mais atrativo para marcas interessadas em associar seus negócios a ativos tradicionais do futebol paulista, mas com planos claros de crescimento.

A SAF do Juventus projeta investimentos até 2027 voltados à modernização do Estádio Conde Rodolfo Crespi. Entre os planos estão a ampliação da capacidade para cerca de 15 mil torcedores e a criação de novos ambientes e serviços, como restaurantes temáticos, centro de fisioterapia, spa, academia e um hotel voltado a atletas. A ampliação do complexo faz parte da visão de transformar o estádio em um polo de experiências, indo além dos dias de jogo.

Para o clube, o patrocínio máster representa um passo relevante na consolidação desse projeto. A expectativa é que a parceria ajude a fortalecer a marca Juventus-SP, ampliar sua presença comercial e reforçar a conexão com sua base histórica de torcedores, ao mesmo tempo em que dialoga com um mercado em expansão.

A negociação foi conduzida pela Wolff Sports & Marketing, agência responsável pela comercialização das propriedades do clube, mas o foco do acordo está na relação entre patrocinador e time. “A força da marca Juventus, sua tradição e a conexão com a colônia italiana são pilares para um plano de patrocínio baseado em storytelling”, diz Fábio Wolff, sócio-diretor da agência.

Com o acordo, o Juventus inaugura a fase SAF com um patrocinador alinhado à sua história e à sua estratégia de crescimento. Para a Pátria Cidadania, a presença no futebol funciona como uma plataforma de visibilidade e relacionamento; para o clube, o patrocínio máster sinaliza ao mercado que a nova estrutura já começa a se traduzir em negócios e projetos de médio e longo prazo.

Como ocorreu a criação da SAF do Juventus-SP

A constituição da SAF do Juventus foi oficializada após aprovação dos sócios em assembleia realizada quatro meses antes da assinatura do contrato, que ocorreu em outubro. Na época, 83,85% dos associados votaram a favor da proposta apresentada pela Contea Capital e pela REAG Capital Holding. Ao fim do processo, a Contea Capital assumiu sozinha o projeto, com a aquisição de 90% do futebol do clube por R$ 480 milhões, valor a ser investido ao longo de dez anos.

O plano prevê aportes escalonados, com a expectativa de um primeiro investimento de R$ 20 milhões já no início da operação, destinado à montagem do elenco da temporada seguinte. Além da reestruturação administrativa e esportiva, o projeto estabelece metas esportivas de médio e longo prazo, como o retorno à elite do Campeonato Paulista em 2027, a disputa da Série C do Brasileirão em 2028, o acesso à Série B em 2031 e à Série A em 2035, além da reforma do Estádio Conde Rodolfo Crespi.