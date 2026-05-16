A luta da NFL para expandir suas fronteiras no streaming diante das investigações nos EUA

A NFL defendeu a ampliação de sua parceria com a Netflix em meio a investigações federais nos Estados Unidos sobre o crescimento da transmissão de partidas em plataformas de streaming.

Durante uma teleconferência com jornalistas, realizada na sexta-feira, Hans Schroeder, vice-presidente executivo de distribuição de mídia da liga, afirmou que a presença da NFL na Netflix amplia o alcance da competição junto ao público digital.

“Ao entrarmos na Netflix, estamos entrando em uma plataforma que já possui ampla aceitação e um grande número de espectadores, incluindo muitos fãs da NFL”, disse Hans Schroeder, vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL, em uma teleconferência com jornalistas nesta sexta-feira, 15.

Nesta semana, a Netflix anunciou a inclusão de três partidas da temporada de 2026 em sua programação esportiva. Entre os jogos confirmados estão a estreia da NFL na Austrália, uma partida marcada para a véspera do Dia de Ação de Graças e outro confronto no último fim de semana da temporada regular. Os novos acordos se somam aos dois jogos de Natal exibidos pela plataforma desde 2024.

As discussões ocorrem enquanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão Federal de Comunicações (FCC) analisam o impacto econômico da migração de eventos esportivos para serviços de streaming. O Departamento de Justiça investiga se a isenção antitruste concedida à NFL permite que a liga negocie contratos de mídia em nome das franquias com valores elevados, posteriormente repassados aos consumidores.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comentou os custos associados à transmissão dos jogos da liga. Em entrevista recente, ele afirmou que “Há pessoas que amam futebol americano. São ótimas pessoas. Elas não ganham dinheiro suficiente para pagar isso”.

A FCC também demonstrou preocupação com a expansão das transmissões da NFL em plataformas pagas, como Netflix e Amazon Prime Video. A comissão recebeu manifestações de empresas de mídia, incluindo Fox e Sinclair, defendendo a permanência dos eventos esportivos na televisão aberta.

“Ao pensarmos em disponibilizar jogos na Netflix ou na Amazon Prime, percebemos que essas plataformas já são muito, muito grandes”, disse Schroeder. “Elas são muito maiores do que o ecossistema da TV paga atual, então, ao analisarmos a situação, acreditamos que estamos entrando em plataformas onde os fãs da NFL já passam seu tempo, principalmente os fãs mais jovens.”

Segundo o executivo, a televisão aberta continua com participação majoritária na distribuição das partidas. Ele afirmou que todos os jogos seguem disponíveis nos mercados locais e que 87% das transmissões são exibidas principalmente por redes abertas como ABC, CBS, NBC e Fox.

“Acreditamos que temos o modelo mais amigável para os fãs em qualquer esporte ou entretenimento, no que diz respeito à distribuição”, disse ele.