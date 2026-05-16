Ronda Rousey x Gina Carano: horário e onde assistir à luta histórica de MMA neste sábado

Rounda Rousey x Gina Carano: saiba tudo sobre a luta histórica de MMA ( Sarah Stier /Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de maio de 2026 às 08h00.
As ex-campeãs Ronda Rousey e Gina Carano voltam ao MMA neste sábado, 16, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um evento transmitido pela Netflix. O card terá início às 19h, no horário de Brasília, e reunirá nomes históricos do esporte.
O duelo foi agendado no peso-pena (até 66,2kg), no entanto as duas lutadoras ficaram bem abaixo desse limite.
O evento contará com atletas brasileiros e internacionais no card principal e preliminar. Entre os representantes do Brasil estão Junior dos Santos, Philipe Lins, Adriano Moraes e Aline Pereira, irmã do ex-campeão Alex Pereira.
Entre os lutadores internacionais confirmados também aparecem Nate Diaz, Mike Perry e Francis Ngannou.
Ronda Rousey construiu parte da história do MMA feminino no UFC. A americana foi a primeira campeã peso-galo da organização e manteve domínio da divisão entre 2012 e 2015. As vitórias rápidas e as finalizações ajudaram a ampliar a visibilidade do MMA feminino em escala internacional.
Após deixar o esporte, Rousey passou a atuar na World Wrestling Entertainment (WWE), empresa de luta livre conhecida pela sigla WWE. Na organização, conquistou títulos e participou de eventos principais. A atleta também atuou em produções de Hollywood e dedicou parte dos últimos anos à vida pessoal.
Gina Carano ganhou projeção antes da entrada das mulheres no UFC. A lutadora teve passagem pelo Strikeforce, organização de MMA adquirida posteriormente pelo UFC, e participou da expansão da modalidade entre o público internacional.
Depois de encerrar a carreira no esporte, Carano migrou para o cinema e participou de filmes de ação e séries de televisão. A ex-lutadora também consolidou carreira em produções de Hollywood.
A transmissão será exclusiva da Netflix. O card preliminar começa às 19h, enquanto o card principal está programado para as 22h, ambos no horário de Brasília.