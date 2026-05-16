Ronda Rousey x Gina Carano: horário e onde assistir à luta histórica de MMA neste sábado

As ex-campeãs Ronda Rousey e Gina Carano voltam ao MMA neste sábado, 16, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um evento transmitido pela Netflix. O card terá início às 19h, no horário de Brasília, e reunirá nomes históricos do esporte.

O duelo foi agendado no peso-pena (até 66,2kg), no entanto as duas lutadoras ficaram bem abaixo desse limite.

O evento contará com atletas brasileiros e internacionais no card principal e preliminar. Entre os representantes do Brasil estão Junior dos Santos, Philipe Lins, Adriano Moraes e Aline Pereira, irmã do ex-campeão Alex Pereira.

Entre os lutadores internacionais confirmados também aparecem Nate Diaz, Mike Perry e Francis Ngannou.

Trajetórias das ex-campeãs marcam o evento

Ronda Rousey construiu parte da história do MMA feminino no UFC. A americana foi a primeira campeã peso-galo da organização e manteve domínio da divisão entre 2012 e 2015. As vitórias rápidas e as finalizações ajudaram a ampliar a visibilidade do MMA feminino em escala internacional.

Após deixar o esporte, Rousey passou a atuar na World Wrestling Entertainment (WWE), empresa de luta livre conhecida pela sigla WWE. Na organização, conquistou títulos e participou de eventos principais. A atleta também atuou em produções de Hollywood e dedicou parte dos últimos anos à vida pessoal.

Gina Carano ganhou projeção antes da entrada das mulheres no UFC. A lutadora teve passagem pelo Strikeforce, organização de MMA adquirida posteriormente pelo UFC, e participou da expansão da modalidade entre o público internacional.

Depois de encerrar a carreira no esporte, Carano migrou para o cinema e participou de filmes de ação e séries de televisão. A ex-lutadora também consolidou carreira em produções de Hollywood.

Card completo

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ronda Rousey x Gina Carano

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Francis Ngannou x Philipe Lins

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Nate Diaz x Mike Perry

Peso-leve (até 70,3 Kg): Salahdine Parnasse x Kenneth Cross

Peso-pesado (até 120 Kg): Junior dos Santos x Robelis Despaigne

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Phumi Nkuta x Adriano Moraes

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jefferson Craighton x Jason Jackson

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Namo Fazil x Jake Babian

Peso-pena (até 65,7 Kg): David Mgoyan x Albert Morales

Peso casado (até 59 Kg): Aline Pereira x Jade Masson-Wong

Peso casado (até 74,8 Kg): Chris Avila x Brandon Jenkins

Onde assistir ao retorno de Ronda Rousey e Gina Carano?

A transmissão será exclusiva da Netflix. O card preliminar começa às 19h, enquanto o card principal está programado para as 22h, ambos no horário de Brasília.