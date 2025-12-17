Flamengo x PSG: quantas vezes o time carioca venceu um europeu?

Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10h46.
PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.
O Flamengo chega com força máxima após vitórias nas semifinais, enquanto o PSG, após ser o título da Liga dos Campeões, busca sua primeira conquista na competição.
Não é a primeira vez que a torcida rubro-negra enfrenta um time europeu neste ano em um campeonato mundial. Em junho, o time carioca venceu o Chelsea por 3 a 1.
Aliás, no total, o Flamengo disputou 222 jogos contra times do continente, com um saldo de 110 vitórias, 47 empates e 65 derrotas. Muitos desses jogos ocorreram de maneira amistosa ou em torneios pequenos, mesmo assim, o histórico é vitorioso.
Em torneios mundiais, o Flamengo já enfrentou europeus oito vezes, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Confira:
|Data
|Adversário
|Placar
|Local
|Competição
|13 de dezembro de 1981
|Liverpool
|3 x 0
|Japão
|Copa Intercontinental de 1981
|24 de junho de 1983
|Internazionale
|2 x 1
|Itália
|Mundialito de Clubes
|28 de junho de 1983
|Milan
|1 x 1
|Itália
|Mundialito de Clubes
|2 de julho de 1983
|Juventus
|1 x 2
|Itália
|Mundialito de Clubes
|20 de janeiro de 1996
|Borussia Dortmund
|1 x 1
|Brasil
|Copa Euro-América
|21 de dezembro de 2019
|Liverpool
|0 x 1
|Qatar
|Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2019
|20 de junho de 2025
|Chelsea
|3 x 1
|Estados Unidos
|Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025
|29 de junho de 2025
|Bayern de Munique
|2 x 4
|Estados Unidos
|Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025
Os times parisiense e carioca nunca se encontraram em um mundial, porém, já houve um confronto em 1991. No dia 10 de julho, o Flamengo venceu, em uma disputa de pênaltis, o PSG no Torneio de Paris.