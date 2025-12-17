Flamengo x PSG: quantas vezes o time carioca venceu um europeu?

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Flamengo chega com força máxima após vitórias nas semifinais, enquanto o PSG, após ser o título da Liga dos Campeões, busca sua primeira conquista na competição.

Não é a primeira vez que a torcida rubro-negra enfrenta um time europeu neste ano em um campeonato mundial. Em junho, o time carioca venceu o Chelsea por 3 a 1.

Aliás, no total, o Flamengo disputou 222 jogos contra times do continente, com um saldo de 110 vitórias, 47 empates e 65 derrotas. Muitos desses jogos ocorreram de maneira amistosa ou em torneios pequenos, mesmo assim, o histórico é vitorioso.

Vitórias em torneios mundiais

Em torneios mundiais, o Flamengo já enfrentou europeus oito vezes, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Confira:

Data Adversário Placar Local Competição 13 de dezembro de 1981 Liverpool 3 x 0 Japão Copa Intercontinental de 1981 24 de junho de 1983 Internazionale 2 x 1 Itália Mundialito de Clubes 28 de junho de 1983 Milan 1 x 1 Itália Mundialito de Clubes 2 de julho de 1983 Juventus 1 x 2 Itália Mundialito de Clubes 20 de janeiro de 1996 Borussia Dortmund 1 x 1 Brasil Copa Euro-América 21 de dezembro de 2019 Liverpool 0 x 1 Qatar Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2019 20 de junho de 2025 Chelsea 3 x 1 Estados Unidos Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 29 de junho de 2025 Bayern de Munique 2 x 4 Estados Unidos Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025

O Flamengo já jogou contra o PSG?

Os times parisiense e carioca nunca se encontraram em um mundial, porém, já houve um confronto em 1991. No dia 10 de julho, o Flamengo venceu, em uma disputa de pênaltis, o PSG no Torneio de Paris.