Sucesso nas redes sociais, entenda por que Richarlison não foi convocado para a Copa

Na última Copa do Mundo, o atacante Richarlison foi o camisa 9 do Brasil, tendo marcado três gols no torneio. Porém, em 2026, ele acabou preterido e, na lista final, Carlo Ancelotti optou por Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick para a função de centroavante.

Porém, o Pombo, como também é conhecido, conta com certo prestígio do treinador italiano, com quem trabalhou quando defendia o Everton, da Inglaterra. Tanto que, quando Ancelotti chegou à Seleção, o atacante foi convocado e figurou em quatro listas comandadas pelo treinador.

Assim, mesmo não tendo feito parte da última lista para os amistosos antes da Copa do Mundo, ainda havia uma chance de o atacante estar na convocação final para a disputa do Mundial.

Mas sua oscilação durante a última temporada europeia, na qual seu clube, o Tottenham, brigou contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, pode ter pesado contra na hora de o treinador da Seleção Brasileira definir seu elenco para disputar a principal competição entre países.

Pelo clube inglês, o Pombo atuou em 45 jogos, somando 12 gols e cinco assistências. Ele até terminou como artilheiro da equipe, mas seus concorrentes chegaram à época da convocação em melhor momento, como Endrick, que assumiu o protagonismo no Lyon, e Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, dupla que acabou conquistando a vaga na Amarelinha de última hora.

Sucesso nas redes sociais

Apesar de não ter sido convocado, Richarlison acabou ganhando enorme destaque nas redes sociais por um motivo curioso: seu filho, Richarlison Júnior. O atacante passou a ser chamado de “pai do bebê”, apelido que viralizou na internet e ultrapassou o universo do futebol.

A brincadeira começou quando o influenciador Dudu Daibert, irmão de Amanda Araújo, companheira do jogador, passou a publicar vídeos sem mencionar o nome da criança. Em vez de chamar o sobrinho de Richarlison Jr., ele se referia apenas como “bebê”, o que rapidamente conquistou as redes sociais.

Amanda, conhecida pelos seguidores como Amandinha, também embarcou na brincadeira e ajudou a crescer o meme. A influenciadora também ganhou um apelido e passou a ser chamada pelos internautas de “ex-grá” (uma abreviação bem-humorada de ex-grávida). Com isso, Richarlison passou a ser reconhecido por muitos usuários da internet simplesmente como o “pai do bebê”.

Dudu Daibert reúne cerca de 2,1 milhões de seguidores no TikTok, enquanto Amanda soma aproximadamente 1,4 milhão de seguidores no Instagram.