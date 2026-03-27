Jogos de hoje, sexta-feira, 27 de março: onde assistir ao vivo

O fã de esporte terá uma agenda movimentada nesta sexta-feira, 27, com amistosos internacionais da Data Fifa e jogos do Brasileirão Feminino. Entre os destaques do dia estão Suíça x Alemanha, Inglaterra x Uruguai, Espanha x Sérvia e o clássico entre São Paulo x Palmeiras no futebol feminino.

Onde assistir aos jogos de hoje, 27 de março

Data Fifa

00h00 — Chile x Cabo Verde - DAZN

03h00 — China x Curaçao - DAZN

03h15 — Nova Zelândia x Finlândia - DAZN

06h10 — Austrália x Camarões - DAZN

10h00 — Nigéria x Irã

11h00 — Uzbequistão x Gabão - DAZN

14h00 — África do Sul x Panamá

14h00 — Costa Rica x Jordânia

14h00 — Áustria x Gana - SporTV 2

16h00 – Grécia x Paraguai – Disney+

16h45 – Inglaterra x Uruguai – Disney+

16h45 – Holanda x Noruega – SporTV

16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+

17h00 – Espanha x Sérvia – Disney+

17h15 – Marrocos x Equador – SporTV

Brasileirão Feminino

15h00 – Vitória x Atlético-MG – CBF TV

19h00 – Botafogo x Corinthians – SporTV

19h00 – Santos x Ferroviária – Nsports

21h30 – São Paulo x Palmeiras– SporTV

Quais são os destaques da sexta-feira, 27 de março

O principal bloco internacional da agenda está na Data Fifa. Para hoje, amistosos como Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha e Espanha x Sérvia, todos no fim da tarde pelo horário de Brasília.

No Brasil, o foco da noite fica no Brasileirão Feminino. A rodada de sexta terá quatro partidas, incluindo Botafogo x Corinthians e o clássico paulista São Paulo x Palmeiras, ambos com transmissão do SporTV.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

DAZN

Chile x Cabo Verde — 00h00

China x Curaçao — 03h00

Nova Zelândia x Finlândia — 03h15

Austrália x Camarões — 06h10

Uzbequistão x Gabão — 11h00

SporTV

Botafogo x Corinthians — 19h00

São Paulo x Palmeiras — 21h30

SporTV2

Áustria x Gana — 14h00

Disney+

Grécia x Paraguai — 16h00

Suíça x Alemanha — 16h45

Inglaterra x Uruguai — 16h45

Espanha x Sérvia — 17h00

CBF TV

Vitória x Atlético-MG — 15h00

Nsports

Santos x Ferroviária — 19h00

Onde assistir ao vivo Inglaterra x Uruguai amanhã?

O amistoso entre Inglaterra x Uruguai está marcado para 16h45 e terá transmissão do Disney+. O duelo é um dos principais da agenda internacional desta sexta-feira.

Onde assistir ao vivo São Paulo x Palmeiras amanhã?

Pelo Brasileirão Feminino, o clássico entre São Paulo x Palmeiras será disputado às 21h30, com transmissão do SporTV.