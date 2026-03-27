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Jogos de hoje, sexta-feira, 27 de março: onde assistir ao vivo

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 27 de março de 2026 às 06h00.

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O fã de esporte terá uma agenda movimentada nesta sexta-feira, 27, com amistosos internacionais da Data Fifa e jogos do Brasileirão Feminino. Entre os destaques do dia estão Suíça x Alemanha, Inglaterra x Uruguai, Espanha x Sérvia e o clássico entre São Paulo x Palmeiras no futebol feminino.

Onde assistir aos jogos de hoje, 27 de março

Data Fifa

  • 00h00 — Chile x Cabo Verde - DAZN
  • 03h00 — China x Curaçao - DAZN
  • 03h15 — Nova Zelândia x Finlândia - DAZN
  • 06h10 — Austrália x Camarões - DAZN
  • 10h00 — Nigéria x Irã
  • 11h00 — Uzbequistão x Gabão - DAZN
  • 14h00 — África do Sul x Panamá
  • 14h00 — Costa Rica x Jordânia
  • 14h00 — Áustria x Gana - SporTV 2
  • 16h00 – Grécia x Paraguai – Disney+
  • 16h45 – Inglaterra x Uruguai – Disney+
  • 16h45 – Holanda x Noruega – SporTV
  • 16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+
  • 17h00 – Espanha x Sérvia – Disney+
  • 17h15 – Marrocos x Equador – SporTV

Brasileirão Feminino

  • 15h00 – Vitória x Atlético-MG – CBF TV
  • 19h00 – Botafogo x Corinthians – SporTV
  • 19h00 – Santos x Ferroviária – Nsports
  • 21h30 – São Paulo x Palmeiras– SporTV

Quais são os destaques da sexta-feira, 27 de março

O principal bloco internacional da agenda está na Data Fifa. Para hoje, amistosos como Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha e Espanha x Sérvia, todos no fim da tarde pelo horário de Brasília.

No Brasil, o foco da noite fica no Brasileirão Feminino. A rodada de sexta terá quatro partidas, incluindo Botafogo x Corinthians e o clássico paulista São Paulo x Palmeiras, ambos com transmissão do SporTV.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

DAZN

  • Chile x Cabo Verde — 00h00
  • China x Curaçao — 03h00
  • Nova Zelândia x Finlândia — 03h15
  • Austrália x Camarões — 06h10
  • Uzbequistão x Gabão — 11h00

SporTV

  • Botafogo x Corinthians — 19h00
  • São Paulo x Palmeiras — 21h30

SporTV2

  • Áustria x Gana — 14h00

Disney+

  • Grécia x Paraguai — 16h00
  • Suíça x Alemanha — 16h45
  • Inglaterra x Uruguai — 16h45
  • Espanha x Sérvia — 17h00

CBF TV

  • Vitória x Atlético-MG — 15h00

Nsports

  • Santos x Ferroviária — 19h00

Onde assistir ao vivo Inglaterra x Uruguai amanhã?

O amistoso entre Inglaterra x Uruguai está marcado para 16h45 e terá transmissão do Disney+. O duelo é um dos principais da agenda internacional desta sexta-feira.

Onde assistir ao vivo São Paulo x Palmeiras amanhã?

Pelo Brasileirão Feminino, o clássico entre São Paulo x Palmeiras será disputado às 21h30, com transmissão do SporTV.

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