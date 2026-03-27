Jogos de hoje, sexta-feira, 27 de março: onde assistir ao vivo

O fã de esporte terá uma agenda movimentada nesta sexta-feira, 27, com amistosos internacionais da Data Fifa e jogos do Brasileirão Feminino. Entre os destaques do dia estão Suíça x Alemanha, Inglaterra x Uruguai, Espanha x Sérvia e o clássico entre São Paulo x Palmeiras no futebol feminino.
Onde assistir aos jogos de hoje, 27 de março
Data Fifa
- 00h00 — Chile x Cabo Verde - DAZN
- 03h00 — China x Curaçao - DAZN
- 03h15 — Nova Zelândia x Finlândia - DAZN
- 06h10 — Austrália x Camarões - DAZN
- 10h00 — Nigéria x Irã
- 11h00 — Uzbequistão x Gabão - DAZN
- 14h00 — África do Sul x Panamá
- 14h00 — Costa Rica x Jordânia
- 14h00 — Áustria x Gana - SporTV 2
- 16h00 – Grécia x Paraguai – Disney+
- 16h45 – Inglaterra x Uruguai – Disney+
- 16h45 – Holanda x Noruega – SporTV
- 16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+
- 17h00 – Espanha x Sérvia – Disney+
- 17h15 – Marrocos x Equador – SporTV
Brasileirão Feminino
- 15h00 – Vitória x Atlético-MG – CBF TV
- 19h00 – Botafogo x Corinthians – SporTV
- 19h00 – Santos x Ferroviária – Nsports
- 21h30 – São Paulo x Palmeiras– SporTV
Quais são os destaques da sexta-feira, 27 de março
O principal bloco internacional da agenda está na Data Fifa. Para hoje, amistosos como Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha e Espanha x Sérvia, todos no fim da tarde pelo horário de Brasília.
No Brasil, o foco da noite fica no Brasileirão Feminino. A rodada de sexta terá quatro partidas, incluindo Botafogo x Corinthians e o clássico paulista São Paulo x Palmeiras, ambos com transmissão do SporTV.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
DAZN
- Chile x Cabo Verde — 00h00
- China x Curaçao — 03h00
- Nova Zelândia x Finlândia — 03h15
- Austrália x Camarões — 06h10
- Uzbequistão x Gabão — 11h00
SporTV
- Botafogo x Corinthians — 19h00
- São Paulo x Palmeiras — 21h30
SporTV2
Disney+
- Grécia x Paraguai — 16h00
- Suíça x Alemanha — 16h45
- Inglaterra x Uruguai — 16h45
- Espanha x Sérvia — 17h00
CBF TV
- Vitória x Atlético-MG — 15h00
Nsports
- Santos x Ferroviária — 19h00
Onde assistir ao vivo Inglaterra x Uruguai amanhã?
O amistoso entre Inglaterra x Uruguai está marcado para 16h45 e terá transmissão do Disney+. O duelo é um dos principais da agenda internacional desta sexta-feira.
Onde assistir ao vivo São Paulo x Palmeiras amanhã?
Pelo Brasileirão Feminino, o clássico entre São Paulo x Palmeiras será disputado às 21h30, com transmissão do SporTV.