Jogos de hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Repórter

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h00.

A rodada desta quarta-feira, 28, promete fortes emoções com a estreia do Corinthians e do Gotham FC no Mundial de Clubes Feminino, além de um cardápio completo da Champions League, que reúne confrontos como PSG x Newcastle e Barcelona x Copenhagen.

Pela agenda nacional, os destaques ficam por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro, como São Paulo x Flamengo, que será exibido na Globo, e Atlético-MG x Palmeiras, confronto direto entre duas forças do futebol nacional.

A programação do dia também inclui partidas pelos Campeonatos Estaduais, Amazonense, Argentino e Saudita.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial de Clubes Feminino

  • 09h30 - Gotham FC (F) x Corinthians (F) - CazéTV
  • 15h - Arsenal (F) x Asfar (F) - CazéTV

Campeonato Saudita

  • 12h20 - Al-Najma x Al-Riyadh - Canal GOAT
  • 14h30 - Al-Ahli x Al-Ettifaq - Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Egípcio

  • 12h - Zamalek x Petrojet - Link Sport Club Podcast
  • 15h - Pyramids x El Gouna - Link Sport Club Podcast

Campeonato Pernambucano

  • 15h - Maguary x Sport - TV FPF Betnacional e Canal GOAT
  • 16h - Santa Cruz x Jaguar - Canal GOAT
  • 16h - Decisão x Vitória-PE - TV FPF Betnacional
  • 20h - Náutico x Retrô - Canal GOAT

Campeonato Amazonense

  • 15h30 - Princesa x Amazonas - N Sports
  • 15h30 - São Raimundo x Manauara - N Sports

Champions League

  • 17h - Benfica x Real Madrid - TNT e HBO Max
  • 17h - PSG x Newcastle - Space e HBO Max
  • 17h - Barcelona x Copenhagen - HBO Max
  • 17h - Napoli x Chelsea - HBO Max
  • 17h - Manchester City x Galatasaray - HBO Max
  • 17h - Liverpool x Qarabag - HBO Max
  • 17h - Borussia Dortmund x Inter de Milão - HBO Max
  • 17h - Athletic Bilbao x Sporting - HBO Max
  • 17h - PSV x Bayern de Munique - HBO Max
  • 17h - Arsenal x Kairat Almaty - HBO Max
  • 17h - Monaco x Juventus - HBO Max
  • 17h - Atlético de Madrid x Bodo/Glimt - HBO Max
  • 17h - Eintracht Frankfurt x Tottenham - HBO Max
  • 17h - Union Saint-Gilloise x Atalanta - HBO Max
  • 17h - Ajax x Olympiacos - HBO Max
  • 17h - Club Brugge x Olympique de Marseille - HBO Max
  • 17h - Bayer Leverkusen x Villarreal - HBO Max
  • 17h - Pafos x Slavia Praga - HBO Max

Campeonato Goiano

  • 18h30 - Atlético-GO x Inhumas - TV Brasil Central

Campeonato Brasileiro

  • 19h - Atlético-MG x Palmeiras - Sportv e Premiere
  • 19h - Internacional x Athletico-PR - Premiere
  • 19h - Coritiba x RB Bragantino - Premiere
  • 19h - Vitória x Remo - Premiere
  • 19h30 - Fluminense x Grêmio - Record, CazéTV e Premiere
  • 20h - Corinthians x Bahia - Premiere
  • 20h - Chapecoense x Santos - Premiere
  • 21h30 - São Paulo x Flamengo - Globo, Premiere e ge tv

Campeonato Argentino

  • 19h - Racing x Rosário Central - ESPN 3 e Disney+
  • 20h - River Plate x Gimnasia La Plata - ESPN 4 e Disney+
  • 22h15 - Estudiantes x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Cearense

  • 19h - Maranguape x Maracanã - FCFTV

Campeonato Paraibano

  • 19h30 - Botafogo-PB x Pombal - Canal GOAT

Campeonato Capixaba

  • 21h - Porto Vitória x Rio Branco VN - TVE ES

Qual canal irá passar o jogo do São Paulo pelo Brasileirão?

O jogo São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, Premiere e ge tv, às 21h30.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Mundial Feminino?

O jogo Gotham FC x Corinthians terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 09h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 28.

Record

  • 19h30 - Fluminense x Grêmio - Brasileirão

Band

  • 14h30 - Al-Ahli x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 19h - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão

Premiere

  • 19h - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão
  • 19h - Internacional x Athletico-PR - Brasileirão
  • 19h - Coritiba x RB Bragantino - Brasileirão
  • 19h - Vitória x Remo - Brasileirão
  • 19h30 - Fluminense x Grêmio - Brasileirão
  • 20h - Corinthians x Bahia - Brasileirão
  • 20h - Chapecoense x Santos - Brasileirão
  • 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

ESPN

  • 19h - Racing x Rosário Central - ESPN 3
  • 20h - River Plate x Gimnasia La Plata - ESPN 4
  • 22h15 - Estudiantes x Boca Juniors - ESPN 4

TNT

  • 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League

Space

  • 17h - PSG x Newcastle - Champions League

BandSports

  • 14h30 - Al-Ahli x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

TV Brasil Central

  • 18h30 - Atlético-GO x Inhumas - Campeonato Goiano

TVE ES

  • 21h - Porto Vitória x Rio Branco VN - Campeonato Capixaba

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Todos os jogos da Champions League às 17h

CazéTV

  • 09h30 - Gotham FC x Corinthians - Mundial de Clubes Feminino
  • 15h - Arsenal x Asfar - Mundial de Clubes Feminino
  • 19h30 - Fluminense x Grêmio - Brasileirão

Canal GOAT

  • 12h20 - Al-Najma x Al-Riyadh - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al-Ahli x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita
  • 15h - Maguary x Sport - Campeonato Pernambucano
  • 16h - Santa Cruz x Jaguar - Campeonato Pernambucano
  • 19h30 - Botafogo-PB x Pombal - Campeonato Paraibano
  • 20h - Náutico x Retrô - Campeonato Pernambucano

Band.com.br, Bandplay, Esporte na Band (YouTube)

  • 14h30 - Al-Ahli x Al-Ettifaq - Campeonato Saudita

ge tv

  • 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

Disney+

  • 19h - Racing x Rosário Central - Campeonato Argentino
  • 20h - River Plate x Gimnasia La Plata - Campeonato Argentino
  • 22h15 - Estudiantes x Boca Juniors - Campeonato Argentino
