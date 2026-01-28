Jogos de hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta quarta-feira, 28, promete fortes emoções com a estreia do Corinthians e do Gotham FC no Mundial de Clubes Feminino, além de um cardápio completo da Champions League, que reúne confrontos como PSG x Newcastle e Barcelona x Copenhagen.
Pela agenda nacional, os destaques ficam por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro, como São Paulo x Flamengo, que será exibido na Globo, e Atlético-MG x Palmeiras, confronto direto entre duas forças do futebol nacional.
A programação do dia também inclui partidas pelos Campeonatos Estaduais, Amazonense, Argentino e Saudita.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Mundial de Clubes Feminino
- 09h30 - Gotham FC (F) x Corinthians (F) - CazéTV
- 15h - Arsenal (F) x Asfar (F) - CazéTV
Campeonato Saudita
- 12h20 - Al-Najma x Al-Riyadh - Canal GOAT
- 14h30 - Al-Ahli x Al-Ettifaq - Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Egípcio
- 12h - Zamalek x Petrojet - Link Sport Club Podcast
- 15h - Pyramids x El Gouna - Link Sport Club Podcast
Campeonato Pernambucano
- 15h - Maguary x Sport - TV FPF Betnacional e Canal GOAT
- 16h - Santa Cruz x Jaguar - Canal GOAT
- 16h - Decisão x Vitória-PE - TV FPF Betnacional
- 20h - Náutico x Retrô - Canal GOAT
Campeonato Amazonense
- 15h30 - Princesa x Amazonas - N Sports
- 15h30 - São Raimundo x Manauara - N Sports
Champions League
- 17h - Benfica x Real Madrid - TNT e HBO Max
- 17h - PSG x Newcastle - Space e HBO Max
- 17h - Barcelona x Copenhagen - HBO Max
- 17h - Napoli x Chelsea - HBO Max
- 17h - Manchester City x Galatasaray - HBO Max
- 17h - Liverpool x Qarabag - HBO Max
- 17h - Borussia Dortmund x Inter de Milão - HBO Max
- 17h - Athletic Bilbao x Sporting - HBO Max
- 17h - PSV x Bayern de Munique - HBO Max
- 17h - Arsenal x Kairat Almaty - HBO Max
- 17h - Monaco x Juventus - HBO Max
- 17h - Atlético de Madrid x Bodo/Glimt - HBO Max
- 17h - Eintracht Frankfurt x Tottenham - HBO Max
- 17h - Union Saint-Gilloise x Atalanta - HBO Max
- 17h - Ajax x Olympiacos - HBO Max
- 17h - Club Brugge x Olympique de Marseille - HBO Max
- 17h - Bayer Leverkusen x Villarreal - HBO Max
- 17h - Pafos x Slavia Praga - HBO Max
Campeonato Goiano
- 18h30 - Atlético-GO x Inhumas - TV Brasil Central
Campeonato Brasileiro
- 19h - Atlético-MG x Palmeiras - Sportv e Premiere
- 19h - Internacional x Athletico-PR - Premiere
- 19h - Coritiba x RB Bragantino - Premiere
- 19h - Vitória x Remo - Premiere
- 19h30 - Fluminense x Grêmio - Record, CazéTV e Premiere
- 20h - Corinthians x Bahia - Premiere
- 20h - Chapecoense x Santos - Premiere
- 21h30 - São Paulo x Flamengo - Globo, Premiere e ge tv
Campeonato Argentino
- 19h - Racing x Rosário Central - ESPN 3 e Disney+
- 20h - River Plate x Gimnasia La Plata - ESPN 4 e Disney+
- 22h15 - Estudiantes x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Cearense
- 19h - Maranguape x Maracanã - FCFTV
Campeonato Paraibano
- 19h30 - Botafogo-PB x Pombal - Canal GOAT
Campeonato Capixaba
- 21h - Porto Vitória x Rio Branco VN - TVE ES
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
