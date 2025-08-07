Esporte

Bola de Ouro: Vini Jr. novamente finalista, Raphinha tem primeira indicação; veja lista

Saiba quais são os jogadores indicados ao prêmio

(Ina Fassbender/AFP)

Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h10.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 11h15.

A revista francesa France Football divulgou a lista completa dos jogadores indicados à Bola de Ouro 2025, prêmio que consagra o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25.

Entre os 30 postulantes, dois brasileiros se destacam no futebol europeu: Vinicius Jr., do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

Vinicius Jr. retorna como favorito

Após ter ficado em 2º lugar na premiação do ano passado, sem comparecer à cerimônia — o que gerou especulações e atenção entre torcedores e mídia —, Vinicius Jr. volta a ser um dos principais favoritos ao prêmio. Seu desempenho de alto nível na última temporada reafirma sua presença entre os melhores jogadores do mundo.

Raphinha, por sua vez, é uma novidade na lista. Pela primeira vez, o atacante do Barcelona e da seleção brasileira é indicado à Bola de Ouro, refletindo sua ascensão no clube catalão e sua importância na seleção nacional. O bom desempenho de Raphinha fez com que ele se destacasse como uma das surpresas da temporada.

Outros nomes de peso na disputa

Além dos brasileiros, a lista conta com outros gigantes do futebol mundial. Jogadores como Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern de Munique) também estão na disputa, tornando a premiação ainda mais acirrada.

O Paris Saint-Germain (PSG) se destaca como o clube com mais jogadores indicados à Bola de Ouro 2025, com nove representantes na disputa, o que demonstra sua força no cenário do futebol mundial.

Lista completa dos indicados

Confira abaixo a relação dos 30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:

  • Ousmane Dembélé (PSG)

  • Gianluigi Donnarumma (PSG)

  • Jude Bellingham (Real Madrid)

  • Désiré Doué (PSG)

  • Denzel Dumfries (Inter de Milão)

  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

  • Erling Haaland (Manchester City)

  • Viktor Gyokeres (Sporting CP)

  • Achraf Hakimi (PSG)

  • Harry Kane (Bayern de Munique)

  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

  • Robert Lewandowski (Barcelona)

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)

  • Lautaro Martínez (Inter de Milão)

  • Scott McTominay (Napoli)

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)

  • Nuno Mendes (PSG)

  • João Neves (PSG)

  • Pedri (Barcelona)

  • Cole Palmer (Chelsea)

  • Michael Olise (Bayern de Munique)

  • Raphinha (Barcelona)

  • Declan Rice (Arsenal)

  • Fabián Ruíz (PSG)

  • Virgil Van Dijk (Liverpool)

  • Vinicius Jr (Real Madrid)

  • Mohamed Salah (Liverpool)

  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

  • Vitinha (PSG)

  • Lamine Yamal (Barcelona)

A lista de indicados à Bola de Ouro 2025 destaca grandes talentos e promete tornar a premiação ainda mais competitiva.

Com nomes de peso como Vinicius Jr. e Raphinha, a expectativa para a cerimônia em Paris é enorme, e os fãs de futebol estarão atentos aos próximos passos dessa disputa histórica.

Quando acontece a premiação da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

