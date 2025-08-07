Bola de Ouro: Vini Jr. novamente finalista, Raphinha tem primeira indicação; veja lista

A revista francesa France Football divulgou a lista completa dos jogadores indicados à Bola de Ouro 2025, prêmio que consagra o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25.

Entre os 30 postulantes, dois brasileiros se destacam no futebol europeu: Vinicius Jr., do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

Vinicius Jr. retorna como favorito

Após ter ficado em 2º lugar na premiação do ano passado, sem comparecer à cerimônia — o que gerou especulações e atenção entre torcedores e mídia —, Vinicius Jr. volta a ser um dos principais favoritos ao prêmio. Seu desempenho de alto nível na última temporada reafirma sua presença entre os melhores jogadores do mundo.

Raphinha, por sua vez, é uma novidade na lista. Pela primeira vez, o atacante do Barcelona e da seleção brasileira é indicado à Bola de Ouro, refletindo sua ascensão no clube catalão e sua importância na seleção nacional. O bom desempenho de Raphinha fez com que ele se destacasse como uma das surpresas da temporada.

Outros nomes de peso na disputa

Além dos brasileiros, a lista conta com outros gigantes do futebol mundial. Jogadores como Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern de Munique) também estão na disputa, tornando a premiação ainda mais acirrada.

O Paris Saint-Germain (PSG) se destaca como o clube com mais jogadores indicados à Bola de Ouro 2025, com nove representantes na disputa, o que demonstra sua força no cenário do futebol mundial.

Lista completa dos indicados

Confira abaixo a relação dos 30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyokeres (Sporting CP)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruíz (PSG)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

A lista de indicados à Bola de Ouro 2025 destaca grandes talentos e promete tornar a premiação ainda mais competitiva.

Com nomes de peso como Vinicius Jr. e Raphinha, a expectativa para a cerimônia em Paris é enorme, e os fãs de futebol estarão atentos aos próximos passos dessa disputa histórica.

Quando acontece a premiação da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.