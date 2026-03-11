Sporting x Bodo Glimt: horário e onde assistir

Champions League: jogo entre Bodo/Glimt e Sporting mostra dois times em situações distintas na competição (EFE)
Redação Exame
Publicado em 11 de março de 2026 às 06h18.
Bodo/Glimt e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira, 11, pela partida de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece no Aspmyra Stadion, na Noruega.
O Bodo/Glimt chegou às oitavas pelo caminho mais difícil: terminou na 23ª posição na fase inicial e passou pelos playoffs, eliminando a Inter de Milão, atual vice-campeã, com duas vitórias e placar agregado de 5 a 2.
O Sporting ficou entre os oito melhores da fase de grupos e avançou diretamente às oitavas. Na liga portuguesa, é vice-líder, com quatro pontos a menos que o Porto.
A UEFA Champions League é disputada em fase de grupos seguida de mata-mata. Nas oitavas de final, os confrontos são definidos em dois jogos — ida e volta. A volta entre Bodo/Glimt e Sporting está marcada para o dia 17, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
O artilheiro da competição é Mbappé, do Real Madrid, com 13 gols.
Bodo/Glimt e Sporting se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, na Noruega.
A partida terá transmissão pela TNT e pelo HBO Max.