Liverpool x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15h32.
O jogo entre Liverpool e Real Madrid acontece nesta terça-feira, 4 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio de Anfield, em Liverpool. A transmissão ao vivo será pelo SBT, TNT e HBO Max.
O Liverpool, comandado por Arne Slot, busca mais uma vitória para garantir uma posição no G-8 do grupo, visando avançar para as oitavas de final da competição.
Já o Real Madrid, sob o comando de Xabi Alonso, está determinado a manter sua sequência perfeita e consolidar sua vantagem na zona de classificação direta para a próxima fase.
Técnico: Arne Slot
Técnico: Xabi Alonso