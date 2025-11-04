Esporte

Liverpool x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

A partida entre Liverpool e Real Madrid é válida pela fase de grupos da UEFA Champions League 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15h32.

O jogo entre Liverpool e Real Madrid acontece nesta terça-feira, 4 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio de Anfield, em Liverpool. A transmissão ao vivo será pelo SBT, TNT e HBO Max.

O Liverpool, comandado por Arne Slot, busca mais uma vitória para garantir uma posição no G-8 do grupo, visando avançar para as oitavas de final da competição.

Já o Real Madrid, sob o comando de Xabi Alonso, está determinado a manter sua sequência perfeita e consolidar sua vantagem na zona de classificação direta para a próxima fase.

Onde assistir ao vivo o jogo Liverpool x Real Madrid hoje?

A partida entre Liverpool e Real Madrid, nesta terça-feira, 4 de novembro, às 17h00 (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo SBT, TNT e HBO Max.

Prováveis escalações de Liverpool x Real Madrid

Liverpool:

  • Mamardashvili;
  • Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson;
  • Gravenberch, Mac Allister;
  • Salah, Szoboszlai, Gakpo;
  • Ekitike.

Técnico: Arne Slot

Real Madrid:

  • Courtois;
  • Alexander-Arnold, Militao, Huijsen e Carreras;
  • Valverde, Tchouameni;
  • Guler, Bellingham, Vinicius Jr;
  • Mbappé.

Técnico: Xabi Alonso

