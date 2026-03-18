Bayern de Munique x Atalanta: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam nesta quarta-feira, na Allianz Arena, pelo jogo da volta das oitavas de final da Champions League; Bayern precisa apenas de um empate para avançar após golear por 6 a 1 na ida

CINCINNATI, OHIO - JUNE 15: Jonathan Tah #4 celebrates with Kingsley Coman #11 of FC Bayern Munchen after Coman scored the team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and Auckland City FC at TQL Stadium on June 15, 2025 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Dylan Buell/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 18 de março de 2026 às 06h18.

Bayern de Munique e Atalanta entram em campo nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo da volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Veja onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Bayern de Munique

Com uma vantagem construída no jogo de ida — uma goleada por 6 a 1 em Bérgamo —, o Bayern pode perder por até quatro gols de diferença e ainda assim garantir a classificação às quartas de final.

Fora da Champions, o time chega em boa fase na Bundesliga, onde lidera com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, apesar do empate por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen no último fim de semana.

O maior problema para o técnico Vincent Kompany é a posição de goleiro. Com Neuer e Ulreich lesionados, e Urbig fora após sofrer uma concussão, a tendência é que o jovem Jannis Bärtl, de apenas 16 anos e convocado do time B, seja utilizado — ainda dependendo de autorização para atuar, segundo a ESPN.

Como chega a Atalanta

A missão dos italianos é quase impossível: precisam de uma virada histórica para seguir vivos na competição. No último fim de semana, a equipe empatou por 1 a 1 com a Inter de Milão, líder da Serie A, e segue distante da briga por vagas nas próximas competições europeias.

O técnico Raffaele Palladino terá apenas Musah como desfalque, suspenso pelo acúmulo de cartões. Ainda assim, segundo a ESPN, existe a possibilidade de o treinador poupar alguns titulares, já que a classificação se tornou muito improvável.

Onde assistir Bayern de Munique x Atalanta ao vivo pela Champions League

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e no HBO Max (streaming), segundo o Terra. A ESPN indica transmissão exclusiva pelo HBO Max.

Prováveis escalações

  • Bayern de Munique (técnico: Vincent Kompany):
    • Prescott; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Pavlović, Goretzka e Gnabry; Nicolas Jackson, Harry Kane e Luis Díaz.
  • Atalanta (técnico: Raffaele Palladino):
    • Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolašinac e Bernasconi; Pašalić, De Roon e Sulemana; Krstovic, Zalewski e Scamacca.Árbitro: Benoît Bastien (França).
