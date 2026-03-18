Bayern de Munique x Atalanta: horário, onde assistir e prováveis escalações

CINCINNATI, OHIO - JUNE 15: Jonathan Tah #4 celebrates with Kingsley Coman #11 of FC Bayern Munchen after Coman scored the team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between FC Bayern München and Auckland City FC at TQL Stadium on June 15, 2025 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Dylan Buell/Getty Images) (Dylan Buell/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 18 de março de 2026 às 06h18.
Bayern de Munique e Atalanta entram em campo nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo da volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Veja onde assistir e prováveis escalações.
Com uma vantagem construída no jogo de ida — uma goleada por 6 a 1 em Bérgamo —, o Bayern pode perder por até quatro gols de diferença e ainda assim garantir a classificação às quartas de final.
Fora da Champions, o time chega em boa fase na Bundesliga, onde lidera com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, apesar do empate por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen no último fim de semana.
O maior problema para o técnico Vincent Kompany é a posição de goleiro. Com Neuer e Ulreich lesionados, e Urbig fora após sofrer uma concussão, a tendência é que o jovem Jannis Bärtl, de apenas 16 anos e convocado do time B, seja utilizado — ainda dependendo de autorização para atuar, segundo a ESPN.
A missão dos italianos é quase impossível: precisam de uma virada histórica para seguir vivos na competição. No último fim de semana, a equipe empatou por 1 a 1 com a Inter de Milão, líder da Serie A, e segue distante da briga por vagas nas próximas competições europeias.
O técnico Raffaele Palladino terá apenas Musah como desfalque, suspenso pelo acúmulo de cartões. Ainda assim, segundo a ESPN, existe a possibilidade de o treinador poupar alguns titulares, já que a classificação se tornou muito improvável.
A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e no HBO Max (streaming), segundo o Terra. A ESPN indica transmissão exclusiva pelo HBO Max.