Galatasaray x Liverpool: horário, onde assistir e prováveis escalações

Liverpool: equipe disputa o jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2025/26 (Liverpool FC/Liverpool FC/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 13h41.
Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 14h45 (de Brasília), no estádio Anfield Road, em Liverpool, pelo confronto de ida das oitavas de final da Champions League 2025/26.
O duelo marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da principal competição de clubes da Europa. As equipes voltam a campo no jogo de volta para decidir quem avança na competição continental.
O Galatasaray garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar a Juventus em um confronto equilibrado na fase anterior. A equipe turca venceu a partida de ida por 5 a 2 em casa.
Na volta, na Itália, o time sofreu pressão e viu a Juventus reagir com vitória por 3 a 0 no tempo regulamentar, mesmo com um jogador a menos. Na prorrogação, porém, Victor Osimhen marcou e ajudou a garantir a classificação turca com placar final de 3 a 2.
O Liverpool chega às oitavas após garantir classificação direta na fase de liga da competição. A equipe inglesa teve a terceira melhor campanha, atrás apenas de Arsenal e Bayern de Munique.
Apesar da campanha sólida na Champions, o time vive uma temporada irregular na Premier League. Para o confronto desta terça-feira, o técnico Arne Slot terá desfalques importantes.
O goleiro brasileiro Alisson sentiu dores no último treino antes da partida e não estará disponível. Chiesa também é baixa no ataque, enquanto Frimpong pode aparecer entre os titulares na lateral.
A partida terá transmissão pela TNT e pelo HBO Max.
O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília).
Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Çakir; Sallai, Davinson Sánchez, Bardakci e Jakobs; Torreira, Lemina, Yilmaz, Akgun e Lang; Osimhen.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Ekitiké e Wirtz.