Barcelona x Newcastle: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

Lamine Yamal: jogador é um dos destaques do Barcelona na temporada
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de março de 2026 às 06h01.
Barcelona e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 14h45 (de Brasília), pela Champions League.
O duelo, no Camp Nou, define uma vaga nas quartas de final. No jogo de ida, na Inglaterra, as equipes empataram por 1 a 1, com gols marcados nos minutos finais.
Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. O classificado enfrenta quem passar de Tottenham x Atlético de Madrid.
O Barcelona chega com sequência de 16 vitórias como mandante. Já o Newcastle tenta avançar mesmo com desfalques no elenco.
O jogo entre Barcelona e Newcastle será transmitido por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin e João Cancelo; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.
Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn e Hall; Ramsey, Joelinton e Murphy; Elanga, Gordon e Barnes.