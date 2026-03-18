Barcelona x Newcastle: horário e onde assistir ao jogo da Champions League

Clubes espanhol e inglês se enfrentam nesta quarta-feira, 18; veja possíveis escalações

Lamine Yamal: jogador é um dos destaques do Barcelona na temporada (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h01.

Barcelona e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 14h45 (de Brasília), pela Champions League.

O duelo, no Camp Nou, define uma vaga nas quartas de final. No jogo de ida, na Inglaterra, as equipes empataram por 1 a 1, com gols marcados nos minutos finais.

Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. O classificado enfrenta quem passar de Tottenham x Atlético de Madrid.

O Barcelona chega com sequência de 16 vitórias como mandante. Já o Newcastle tenta avançar mesmo com desfalques no elenco.

Que horas assistir a Barcelona x Newcastle?

A partida acontece às 14h45, nesta quarta-feira, 18.

Onde assistir a Barcelona x Newcastle?

O jogo entre Barcelona e Newcastle será transmitido por TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Barcelona:

Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin e João Cancelo; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Newcastle:

Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn e Hall; Ramsey, Joelinton e Murphy; Elanga, Gordon e Barnes.

