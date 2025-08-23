Barcelona x Levante: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Repórter
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09h16.
O Levante recebe o Barcelona neste sábado, 23 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, pela segunda rodada da La Liga 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.
O Barcelona começou a temporada com uma goleada por 3 a 0 sobre o Mallorca, com gols de Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Sob o comando de Hansi Flick, o Barça mostrou muita intensidade, criatividade no meio-campo e um alto poder de finalização. O destaque ficou para Lamine Yamal, considerado uma das grandes promessas do futebol europeu. A equipe busca consolidar sua liderança na La Liga.
Já o Levante teve um início amargo, perdendo por 2 a 1 para o Alavés, sofrendo dois gols nos acréscimos. O gol de honra foi marcado por Jeremy Toljan. O técnico Julián Calero enfrenta dificuldades com desfalques e precisa corrigir o sistema defensivo da equipe para evitar uma nova derrota.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+, através do aplicativo ou site.
Pablo Campos; Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello; Toljan, Sergio Lozano, Oriol Rey, Sánchez; Pablo Martínez, Roger Brugué, Iván Romero.
Joan Garcia; Eric, Araújo, Cubarsí, Baldé; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.