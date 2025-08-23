Esporte

Barcelona x Levante: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

A partida entre Barcelona e Levante é válida pela La Liga (Campeonato Espanhol)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09h16.

O Levante recebe o Barcelona neste sábado, 23 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, pela segunda rodada da La Liga 2025/26. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.

O Barcelona começou a temporada com uma goleada por 3 a 0 sobre o Mallorca, com gols de Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Sob o comando de Hansi Flick, o Barça mostrou muita intensidade, criatividade no meio-campo e um alto poder de finalização. O destaque ficou para Lamine Yamal, considerado uma das grandes promessas do futebol europeu. A equipe busca consolidar sua liderança na La Liga.

Já o Levante teve um início amargo, perdendo por 2 a 1 para o Alavés, sofrendo dois gols nos acréscimos. O gol de honra foi marcado por Jeremy Toljan. O técnico Julián Calero enfrenta dificuldades com desfalques e precisa corrigir o sistema defensivo da equipe para evitar uma nova derrota.

Onde assistir ao vivo o jogo Levante x Barcelona?

A partida entre Levante e Barcelona, neste sábado, 23 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Como assistir online o jogo Levante x Barcelona?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+, através do aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Levante x Barcelona:

Levante (Técnico: Julián Calero)

Pablo Campos; Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello; Toljan, Sergio Lozano, Oriol Rey, Sánchez; Pablo Martínez, Roger Brugué, Iván Romero.

Barcelona (Técnico: Hans-Dieter Flick)

Joan Garcia; Eric, Araújo, Cubarsí, Baldé; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.

