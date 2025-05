Jogos de hoje, quarta-feira, 7 de maio, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Saudita, com destaque para Al Raed x Al Hilal e Al Nassr x Al Ittihad, além da Champions League com Paris Saint-Germain x Arsenal, são os principais destaques do futebol desta quarta-feira, 7.

A programação do dia também inclui as partidas da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão Sub-20, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

13h15 - Al Raed x Al Hilal - BandSports e Canal GOAT

15h - Al Nassr x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Brasileirão Sub-20

15h - Santos sub-20 x Grêmio sub-20 - Santos Futebol Clube (YouTube)

Champions League

16h - Paris Saint-Germain x Arsenal - TNT e Max

Paulistão Feminino

18h - Corinthians (F) x RB Bragantino (F) - Sportv

Copa Libertadores

19h - Deportivo Táchira x LDU - Paramount+

19h - Bahia x Nacional-URU - Paramount+

19h - Universidad de Chile x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+

21h - Central Córdoba x Flamengo - Globo e Paramount+

21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+

23h - Sporting Cristal x Bolívar - ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

19h - Puerto Cabello x Vasco - ESPN e Disney+

19h - Cerro Largo x Universidad Católica-EQU - ESPN 3 e Disney+

19h - Unión Santa Fé x Palestino - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Mushuc Runa x Cruzeiro - Paramount+

21h30 - Atlético Grau x Grêmio - Paramount+

23h - Once Caldas x Unión Española - Paramount+

