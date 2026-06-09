Lesões e improvisos: como a lateral virou problema da Seleção em Copas

A Seleção Brasileira chega à terceira Copa do Mundo com problemas na lateral. Após a lesão de Wesley, Carlo Ancelotti terá de buscar alternativas para suprir a ausência do jogador.

O problema da posição sem dono passa por diversos fatores, como lesões, improvisações e até mesmo a falta de jogadores que se destacam. A posição, vale lembrar, foi uma das mais tradicionais do futebol brasileiro. Tivemos nomes como Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Branco, Cafu e Roberto Carlos.

Mas quando começou a dor de cabeça para os treinadores na Seleção para a posição? Quando o Brasil ainda era comandado pelo técnico Tite, Daniel Alves, que era referência na posição, tornou-se um problema quando sofreu uma lesão do ligamento do joelho esquerdo pelo PSG e sequer foi chamado para a lista, em 2018.

Ciclo de lesões persistiram na Seleção Brasileira

Após perder Daniel Alves, Tite convocou Danilo, e Fagner também foi chamado naquela oportunidade. Porém, o ex-jogador da Juventus e hoje no Flamengo sofreu uma lesão ainda na fase de grupos do torneio, mas a Seleção não pôde cortá-lo.

A dor de cabeça não parou. Em 2022, Danilo teve problemas no tornozelo esquerdo. O jogador perdeu as partidas da fase de grupos e conseguiu retornar somente no mata-mata da competição.

Wesley é cortado e Ederson é chamado

Agora, a Seleção passa por um novo ciclo, mas o problema na lateral continua incomodando. Ancelotti perdeu Éder Militão, que era favorito para ser titular, e convocou Wesley, que também se lesionou no amistoso contra o Egito, no último sábado. Às vésperas do início da Copa do Mundo, Ancelotti convocou Ederson, mas a responsabilidade na posição será de Danilo e Ibañez.