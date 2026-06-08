Qual a origem da palavra soccer e por que os americanos não chamam o esporte de futebol?

Apesar de ser mais popular nos Estados Unidos, o termo "soccer" foi inventado na Inglaterra na década de 1880 por estudantes da Universidade de Oxford.

A palavra nasceu como uma abreviação de "Association Football", nome oficial dado ao esporte e teve como principal função diferenciar o esporte do rúgbi.

Com o passar das décadas e a expansão global dos esportes britânicos, o termo cruzou os oceanos e encontrou terreno fértil em países que já possuíam seus próprios "futebóis".

Nos Estados Unidos e no Canadá, onde o futebol americano e o futebol canadense já haviam dominado a preferência popular sob a alcunha de football, adotar definitivamente o soccer foi a solução mais lógica.

O mesmo fenômeno ocorreu na Austrália, na Irlanda e na África do Sul, nações onde o rúgbi ou o futebol australiano dividiam as atenções do público.

O que é soccer: qual a origem da palavra?

Como visto, a nomenclatura do esporte foi criada em 1863, quando a Football Association (FA) foi fundada em Londres para padronizar as regras do jogo. Naquela época, a Inglaterra vivia uma profusão de esportes praticados com os pés e as mãos.

A criação da FA serviu para separar o "Association Football" do "Rugby Football", modalidade que permitia aos jogadores carregar a bola com as mãos e que havia nascido na tradicional Rugby School.

Foi nesse cenário de divisão esportiva que os estudantes da Universidade de Oxford entraram em cena.

Durante a década de 1880, a elite acadêmica britânica desenvolveu uma tendência linguística peculiar conhecida como "Oxford -er". O hábito consistia em encurtar palavras e adicionar o sufixo "-er" ao final delas.

O "Rugby Football" rapidamente virou "rugger". Seguindo a mesma lógica, o "Association Football" foi transformado em "assoccer" e, em pouco tempo, reduzido apenas para "soccer".

A lenda urbana mais famosa dos corredores universitários atribui a invenção exata da palavra a Charles Wreford-Brown, um estudante de Oxford e futuro capitão da seleção inglesa.

Relatos apontam que, ao ser questionado por amigos se gostaria de jogar uma partida de "rugger" após o almoço, Wreford-Brown teria respondido de forma irônica que preferia jogar "soccer".

Independentemente da autoria de um único indivíduo, a expressão tornou-se o vocabulário padrão entre os jovens aristocratas antes de se espalhar pelas ruas de Londres.

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Para entender melhor como a palavra foi sendo adaptada ao longo dos anos, é preciso observar a linha do tempo linguística do esporte.

Abaixo, os principais momentos que definiram como o mundo chama a modalidade de futebol mais popular do planeta.

1. A fundação da Football Association (1863)

A criação da entidade máxima na Inglaterra estabeleceu o termo oficial "Association Football", separando definitivamente as regras do jogo jogado com os pés das práticas violentas do rúgbi.

2. O surgimento da gíria universitária (1880)

A adoção do sufixo "-er" pelos alunos de Oxford transforma a palavra "association" em "soccer", criando um apelido amigável que ganhou popularidade na alta sociedade britânica.

3. A exportação para o novo continente (Início do século XX)

O termo chega à América do Norte junto com os imigrantes. Nos Estados Unidos, o "gridiron football" já dominava a atenção nacional, forçando a adoção da gíria britânica para evitar confusão nos jornais e nos estádios.

4. A convivência pacífica no Reino Unido (1945 a 1975)

Durante décadas após a Segunda Guerra Mundial, os próprios ingleses usavam as palavras "football" e "soccer" de forma totalmente intercambiável, inclusive em transmissões oficiais de rádio e televisão.

5. O boicote cultural britânico (Década de 1980)

Com a explosão da popularidade da modalidade nos Estados Unidos, a imprensa e os torcedores ingleses passaram a rejeitar a palavra, associando-a a uma americanização indesejada do seu esporte nacional.

O choque cultural moderno e o abandono britânico

A rejeição atual dos ingleses à palavra que eles mesmos criaram é um fenômeno sociológico recente. Até a década de 1970, publicações esportivas britânicas e lendas do esporte usavam o termo naturalmente, sem qualquer conotação negativa.

O cenário mudou radicalmente quando ligas de futebol nos Estados Unidos começaram a ganhar holofotes mundiais ao importar tecnologia de entretenimento e astros em fim de carreira. A palavra virou sinônimo do modelo de negócios esportivo americano.

Nos Estados Unidos, a manutenção do termo foi uma questão de sobrevivência prática.

O futebol americano, derivado das mesmas raízes do rúgbi, já havia monopolizado a palavra "football" na cultura de massas, nas universidades e na televisão.

Chamar o esporte jogado com os pés de futebol em solo americano criaria um caos comercial e logístico.

Esse mesmo pragmatismo linguístico ocorreu em outros países de colonização britânica: Austrália, Canadá e Nova Zelândia também utilizaram "soccer" por décadas, pois já possuíam suas próprias versões locais de "football".

A ironia que cerca a palavra reflete a própria expansão global do esporte. O que nasceu como uma brincadeira da aristocracia inglesa tornou-se a identidade da modalidade na maior economia do mundo, gerando uma rivalidade linguística que ressurge a cada edição da Copa do Mundo.