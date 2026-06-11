Quanto vale uma figurinha rara? Veja os cromos da Copa mais caros já vendidos

O álbum da Copa do Mundo de 2026 chegou às bancas e algumas figurinhas já estão movimentando o mercado de colecionadores. Os cromos especiais da categoria Legends, principalmente nas versões douradas, vêm alcançando valores muito acima do preço de capa dos pacotes.

Em leilões e plataformas de revenda, algumas unidades já foram negociadas por centenas de reais. Mas os números atuais ainda estão longe dos maiores valores registrados na história das figurinhas da Copa do Mundo.

Messi e Cristiano lideram os valores em 2026

Entre os cromos do álbum atual, os mais disputados são justamente os que estampam os principais nomes do futebol mundial.

Recentemente, figurinhas douradas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram negociadas por aproximadamente R$ 500 em um leilão online realizado no Brasil. Cromos de Vinícius Júnior, Mbappé e Haaland também ultrapassaram facilmente a casa dos R$ 300.

O motivo é simples: além de extremamente raras, essas figurinhas não são necessárias para completar o álbum, tornando-se objetos de desejo entre colecionadores.

Os maiores valores já registrados

Quando o assunto é investimento, algumas figurinhas históricas atingiram cifras impressionantes.

A mais famosa delas é a figurinha de Pelé do álbum da Copa de 1958. Dependendo do estado de conservação e da certificação recebida por empresas especializadas, o card pode passar da casa do US$ 1 milhão.

Outro caso emblemático envolve Diego Maradona. Cromos originais da Copa de 1982, especialmente os bem preservados, alcançam valores que ultrapassam facilmente os R$ 20 mil no mercado especializado.

O que faz uma figurinha valer tanto?

Nem sempre a raridade sozinha determina o preço. Colecionadores costumam avaliar diversos fatores antes de comprar um cromo:

Estado de conservação;

Quantidade disponível no mercado;

Importância histórica do jogador;

Demanda entre colecionadores;

Edição limitada ou promocional.

Por isso, uma figurinha de um craque aposentado pode valer muito mais do que um cromo raro lançado recentemente.

As figurinhas de 2026 podem se valorizar?

A tendência é que algumas delas aumentem de preço nos próximos anos.

Isso acontece especialmente com jogadores que conquistam títulos importantes ou se tornam lendas do futebol. Casos de Vinícius Júnior, Lamine Yamal ou Jude Bellingham tenham carreiras históricas, os cromos raros lançados em 2026 podem se tornar itens bastante cobiçados no futuro.

Por enquanto, os colecionadores seguem a caça às versões douradas das Legends, consideradas os verdadeiros tesouros do álbum do Mundial.

Quais são as figurinhas 'Legends' de 2026?