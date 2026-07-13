CBF quebra silêncio, lança vídeo para a torcida e recebe onda de 'hate'

Seleção Brasileira após a eliminação da Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Instagram)
Repórter de Marketing
Publicado em 13 de julho de 2026 às 14h57.
Última atualização em 13 de julho de 2026 às 15h27.
Uma semana depois da eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) usou as redes sociais para falar sobre o fracasso no torneio. Sem nenhuma coletiva de imprensa realizada até o momento, a instituição fez do vídeo "Pode Acreditar" uma espécie de carta aos torcedores.
Publicado no domingo, 12, o vídeo reconhece a frustração com a campanha deste ano e promete mais planejamento para o ciclo de 2030.
"Não foi fácil escrever este filme, porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim, que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça", diz o início da narração.
Em outro trecho, o vídeo propõe aos torcedores ressignificar a data da eliminação: "Então, vamos guardar esta data, 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo, não só com o nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro."
Todas as campanhas da CBF são produzidas pelo departamento de marketing da própria instituição. Para a Copa de 2026, a comunicação focou na mobilização emocional, como no vídeo "Bate no Peito", sempre reforçando o orgulho em torno da Seleção Brasileira e estimulando o apoio da torcida.
Após a eliminação, o discurso se mantém. "Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça", diz um dos trechos do novo material.
No entanto, se o objetivo era iniciar um novo ciclo de aproximação com o torcedor, a recepção do público mostrou que a distância entre discurso e percepção ainda é grande.
Até o momento, só no Instagram a publicação soma mais de 5 milhões de visualizações e quase 32 mil comentários. Mas a maior parte das interações apresenta críticas e ironias.
Entre as respostas mais recorrentes aparecem frases como "menos vídeo e mais futebol" e "ninguém acredita mais", destacando um momento de crise na relação entre os torcedores e a CBF.
Com isso, mais do que um desafio de comunicação, a CBF tem também um desafio de reputação como um dos principais obstáculos até 2030.