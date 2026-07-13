CBF quebra silêncio, lança vídeo para a torcida e recebe onda de 'hate'

Uma semana depois da eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) usou as redes sociais para falar sobre o fracasso no torneio. Sem nenhuma coletiva de imprensa realizada até o momento, a instituição fez do vídeo "Pode Acreditar" uma espécie de carta aos torcedores.

Publicado no domingo, 12, o vídeo reconhece a frustração com a campanha deste ano e promete mais planejamento para o ciclo de 2030.

"Não foi fácil escrever este filme, porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim, que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça", diz o início da narração.

Em outro trecho, o vídeo propõe aos torcedores ressignificar a data da eliminação: "Então, vamos guardar esta data, 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo, não só com o nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro."

A comunicação é a mesma, já o sentimento...

Todas as campanhas da CBF são produzidas pelo departamento de marketing da própria instituição. Para a Copa de 2026, a comunicação focou na mobilização emocional, como no vídeo "Bate no Peito", sempre reforçando o orgulho em torno da Seleção Brasileira e estimulando o apoio da torcida.

Após a eliminação, o discurso se mantém. "Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça", diz um dos trechos do novo material.

No entanto, se o objetivo era iniciar um novo ciclo de aproximação com o torcedor, a recepção do público mostrou que a distância entre discurso e percepção ainda é grande.

Reação expõe desafio de reputação

Até o momento, só no Instagram a publicação soma mais de 5 milhões de visualizações e quase 32 mil comentários. Mas a maior parte das interações apresenta críticas e ironias.

Entre as respostas mais recorrentes aparecem frases como "menos vídeo e mais futebol" e "ninguém acredita mais", destacando um momento de crise na relação entre os torcedores e a CBF.

Com isso, mais do que um desafio de comunicação, a CBF tem também um desafio de reputação como um dos principais obstáculos até 2030.