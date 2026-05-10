Paris Saint-Germain x Brest: que horas e onde assistir ao jogo da Ligue 1

Paris Saint-Germain x Brest: veja onde a partida será transmitida
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h03.
Paris Saint-Germain e Brest se enfrentam neste domingo, 10, pela Ligue 1.
O duelo, no Parque dos Príncipes, coloca frente a frente equipes em situações diferentes na tabela do Campeonato Francês. O PSG lidera a competição e está na final da Champions League contra o Arsenal, enquanto o Brest ocupa a 12ª posição.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 10.
O jogo será transmitido pela Prime Video (streaming) e pela Cazé TV (Youtube).
M. Safonov; W. Zaïre-Emery, I. Zabarnyi, L. Beraldo e L. Hernández; K. Lee, S. Mayulu e D. Fernández; I. Mbaye, G. Ramos e B. Barcola.
Técnico: Luis Enrique.
G. Coudert; L. Zogbé, B. Chardonnet, M. Diaz e D. Guindo; J. Chotard, H. Magnetti e L. Tousart; R. Del Castillo, L. Ajorque e R. Lascary.
Técnico: Eric Roy.