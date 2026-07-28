LeBron James pode movimentar até R$ 2,4 bilhões na economia da Filadélfia

A chegada de LeBron James ao Philadelphia 76ers promete ir muito além das quadras. Contratado para a temporada 2026/27, o astro de 41 anos deve movimentar entre US$ 250 milhões e US$ 430 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão e R$ 2,4 bilhões) na economia da Filadélfia apenas no primeiro ano, segundo projeção da consultoria The Boyd Company.

O estudo aponta que a presença do maior pontuador da história da NBA deve beneficiar diferentes setores da cidade, como turismo, hotelaria, restaurantes, comércio de produtos oficiais e venda de ingressos, além de ampliar a exposição internacional de Filadélfia.

Retorno supera em muito o investimento

O impacto econômico chama ainda mais atenção quando comparado ao contrato firmado pelo jogador. LeBron assinou vínculo de dois anos com os 76ers por US$ 8 milhões, valor que representa uma fração do retorno financeiro estimado para a cidade.

A expectativa é de que o astro gere uma movimentação econômica superior a cem vezes o valor de seu salário anual, reforçando o peso de sua imagem dentro e fora das quadras.

Chegada muda planos da NBA

A contratação de LeBron também provocou mudanças na programação da liga. De acordo com o Front Office Sports, o Philadelphia 76ers terá 34 partidas transmitidas em rede nacional na temporada, o número máximo permitido pela NBA. Na temporada anterior, a equipe tinha apenas 14 jogos exibidos nacionalmente.

O time também ganhou espaço em datas de grande audiência, como a abertura da temporada e a tradicional rodada de Natal.

O comissário da NBA, Adam Silver, revelou que a liga aguardou a definição do futuro de LeBron antes de concluir o calendário oficial, já que a presença do astro influencia diretamente o interesse do público, da televisão e dos patrocinadores.

Ingressos já dispararam

O primeiro reflexo da contratação apareceu antes mesmo da estreia. Segundo a plataforma TickPick, o preço médio dos ingressos dos 76ers na temporada passada era de US$ 68.

Após o anúncio da chegada de LeBron, o ingresso mais barato para o primeiro jogo de pré-temporada em casa passou a custar US$ 283, mesmo sem a confirmação de que o camisa 23 estará em quadra na partida.

Histórico reforça expectativa

A projeção para Filadélfia acompanha o histórico de impacto econômico provocado por LeBron ao longo da carreira.

Quando retornou ao Cleveland Cavaliers, em 2014, estudos estimaram que sua volta movimentou aproximadamente US$ 500 milhões na economia local. Pesquisas também apontaram crescimento de empregos, expansão dos setores de hotelaria e alimentação e forte valorização da franquia.

Além disso, as vendas de produtos oficiais do Cavaliers registraram um salto superior a 700% após o retorno do astro, consolidando LeBron como um dos maiores fenômenos comerciais da história do esporte.