Arsenal vence Atlético de Madrid e vai à final da Champions League após 20 anos

Após um empate por 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Champions League, Arsenal x Atlético de Madrid voltaram a se enfrentar nesta terça-feira, 5. No Emirates, os donos da casa levaram a melhor, vencendo por 1 a 0, com gol de Bukayo Saka.

Agora, o Arsenal aguarda o duelo entre Bayern de Munique x PSG, nesta quarta-feira, 6, para conhecer seu adversário na grande decisão. Comandados por Arteta, o clube vai em busca do seu primeiro título da Champions League.

Arsenal controla as ações e encontra o gol

Jogando em casa, os Gunners controlaram as ações desde os primeiros minutos. O clube tentava chegar, mas a boa atuação do Atlético de Madrid fez com que o clube não conseguisse abrir o marcador e nem sequer finalizar até os 44 minutos de jogo.

No entanto, na primeira chegada, Trossard obrigou Oblak a fazer uma boa defesa, no rebote, Saka chutou e abriu o placar, colocando o Arsenal na frente.

Na segunda etapa, o Atleti voltou desesperado pelo resultado. Aos 5', Giuliano Simeone teve a melhor chance dos Colchoneros. O meia recebeu um belo passe de Le Normand, driblou o goleiro, mas viu Gabriel Magalhães surgir e cortar a bola na hora da finalização.

O jogo ficou equilibrado. Enquanto o Atleti tentava empatar, o Arsenal buscava ampliar o placar. Griezmann teve oportunidade, assim como Gyokeres também quase deixou o dele; no entanto, o gol insistia em não sair.

Com isso, o Arsenal apenas foi controlando o jogo e esperando o árbitro apitar. Ao fim de jogo, muita emoção e comemoração. Os Gunners estão de volta a uma decisão de Champions League após 20 anos. A última havia sido na final de 2005/06, quando perdeu para o Barcelona por 2 a 1.