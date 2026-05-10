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Aurora Boreal e berço da civilização: os adversários da França na Copa

Franceses, que já estiveram em duas finais consecutivas nos últimos anos, iniciam caminhada em busca do Tri contra Senegal

Torcedor francês: Seleção quer voltar a disputar uma final de Mundial ((Foto: Alex Grimm/Getty Images))

Torcedor francês: Seleção quer voltar a disputar uma final de Mundial ((Foto: Alex Grimm/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h11.

A caminhada dos franceses em busca do tricampeonato da Copa do Mundo começa no grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A estreia da seleção europeia acontece no dia 16 de junho, contra os africanos.

A EXAME preparou um guia repleto de curiosidades sobre os primeiros adversários da seleção francesa na Copa, que começa dia 11 de junho.

País do Lago Rosa

A França já enfrentou o Senegal uma única vez no futebol masculino principal. O duelo mais famoso aconteceu na Copa do Mundo de 2002, quando os senegaleses surpreenderam o mundo ao vencer por 1 a 0, protagonizando uma das maiores zebras da história dos Mundiais. Os franceses vinham do título mundial da edição anterior da Copa.

Fora do futebol, Senegal é conhecido por sua riqueza musical e cultural. A capital, Dacar, é considerada um dos grandes centros artísticos da África Ocidental, especialmente pela tradição ligada ao mbalax, gênero musical popularizado por Youssou N'Dour. O país também abriga o famoso Lago Retba, conhecido como “Lago Rosa”, que ganhou notoriedade pela coloração rosada causada por micro-organismos e pela alta concentração de sal. Além disso, Senegal possui uma forte tradição literária e intelectual dentro do continente africano.

O berço da civilização

A França nunca enfrentou o Iraque na história do futebol masculino principal. O duelo da Copa do Mundo de 2026 será o primeiro encontro entre as equipes.

Muito além do esporte, o Iraque carrega uma das heranças históricas mais importantes da humanidade. Grande parte de seu território corresponde à antiga Mesopotâmia, frequentemente chamada de “berço da civilização”, onde surgiram algumas das primeiras cidades, sistemas de escrita e códigos de leis da história.

A capital, Bagdá, já foi um dos maiores centros intelectuais do mundo durante a Idade de Ouro Islâmica, reunindo estudiosos, bibliotecas e avanços científicos impressionantes para a época. O país também está associado aos rios Tigre e Eufrates, fundamentais para o desenvolvimento das primeiras sociedades organizadas.

A aurora boreal

A França já enfrentou a Noruega 15 vezes na história do futebol masculino principal. O retrospecto é equilibrado, com sete vitórias para os franceses, quatro para os noruegueses e quatro empates.

Um dos encontros mais lembrados ocorreu em amistoso em 1998. As equipes empataram por 3 a 3 pouco tempo antes de a França conquistar a Copa do Mundo daquele ano.

A Noruega é um país profundamente ligado à natureza e às tradições nórdicas. Sua capital, Oslo, combina arquitetura moderna com áreas verdes e qualidade de vida frequentemente apontada entre as melhores do mundo. O país é famoso pelos fiordes, enormes formações naturais esculpidas pelo gelo que criam paisagens dramáticas entre montanhas e mar. Outro fenômeno marcante é a aurora boreal, visível em regiões do norte durante parte do ano, pintando o céu com tons verdes e azulados.

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