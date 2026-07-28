Genial/Quaest: Lula tem vantagem de 34 pontos no 1º turno em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral com ampla vantagem no estado de Pernambuco, segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, 28. No cenário de primeiro turno estimulado pelo estudo, Lula registra 55% das intenções de voto.

O segundo lugar terminou a mais de 30 pontos percentuais abaixo. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 21%. Entre os demais nomes listados no levantamento, o escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) têm 2% cada.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparecem com 1% cada um. Já Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) não pontuaram.

Votos brancos e nulos somam 10% neste cenário, enquanto 8% dos entrevistados se dizem indecisos.

Segundo turno

O atual chefe do Executivo consolida sua força em todos os confrontos diretos testados contra a direita e a centro-direita.

No primeiro cenário projetado, Lula atinge 58% das intenções de voto contra 24% do senador Flávio Bolsonaro. Outros 12% declaram voto em branco ou nulo, e 6% estão indecisos.

Nas simulações contra governadores da oposição, o desempenho do petista se mantém estável.

O presidente registra 60% frente a Zema, que anota apenas 15% da preferência estadual. Em um embate contra Caiado, Lula também vence por 58% a 16%.

Contra o candidato do Missão, Lula registra 59% ante os 15% de Renan Santos, com 19% do eleitorado preferindo votar nulo – o maior índice nas simulações de segundo turno.

Avaliação do governo e índices de rejeição

Os números eleitorais refletem diretamente a percepção do eleitorado pernambucano sobre o atual mandato. O governo Lula é aprovado por 61% dos entrevistados e considerado positivo por 47%, enquanto 34% desaprovam a gestão federal.

Quando questionados sobre a viabilidade das candidaturas, os dados revelam barreiras nominais expressivas. Cerca de 67% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, consolidando a maior taxa de rejeição da pesquisa.

Já a resistência ao presidente oscila em 37%, patamar que não impede sua vantagem folgada nas projeções.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores entre 22 e 26 de julho, por meio de entrevistas face a face domiciliares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03810/2026.