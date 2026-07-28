São Paulo prepara novo gramado do Morumbis após shows de Harry Styles

O São Paulo começou a etapa de recuperação do gramado do Morumbis depois da série de shows de Harry Styles realizada no estádio. Aproveitando o período sem partidas em casa, o clube iniciou os trabalhos de preparação do solo para instalar um novo campo antes da retomada dos jogos como mandante.

Antes mesmo da montagem das estruturas para as apresentações, o Tricolor executou uma descompactação do terreno. O procedimento tem como objetivo aumentar a permeabilidade do solo e melhorar a drenagem, reduzindo os impactos causados por grandes eventos.

Estrutura removida e novo gramado a caminho

Com o encerramento dos shows e a retirada dos equipamentos utilizados nas apresentações, o estádio entrou na fase de preparação para receber a nova grama. O material será transportado de uma fazenda localizada em Tremembé (SP), em rolos prontos para o plantio.

A expectativa do clube é iniciar a instalação do novo gramado no começo da próxima semana, dando sequência ao cronograma de recuperação do campo.

Calendário favorece o São Paulo

O intervalo sem jogos no Morumbis deu ao São Paulo mais tempo para concluir o processo. Isso porque o clássico contra o Santos, que seria disputado nesta semana, foi adiado devido ao compromisso do rival pela Copa Sul-Americana.

Com isso, a equipe de Dorival Júnior só voltará a atuar no estádio em 15 de agosto, quando enfrenta o Coritiba pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do reencontro com a torcida, o Tricolor terá um compromisso fora de casa. No dia 8 de agosto, visita o Grêmio, às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão.