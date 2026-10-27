Kane supera Mbappé na Bola de Ouro por margem menor que a de Rodri e Vini Jr. em 2024

A disputa pela Bola de Ouro 2026 foi mais equilibrada do que a registrada dois anos antes entre Rodri e Vinícius Júnior. Segundo Vincent García, editor-chefe da revista France Football, responsável pela organização do prêmio, Harry Kane superou Kylian Mbappé por uma diferença de pontos inferior aos 41 que separaram os dois concorrentes em 2024.

O inglês foi anunciado como vencedor na cerimônia realizada em Londres, na segunda-feira, 26, com o francês em segundo lugar e Lamine Yamal na terceira posição.

Em entrevista após a cerimônia, García explicou que Mbappé esteve à frente na contagem durante boa parte do período de votação. O atacante do Bayern de Munique, porém, ganhou força na reta final e terminou com o troféu. O dirigente ressaltou que a disputa entre os dois foi decidida por uma margem particularmente pequena.

“A disputa entre Kane e Mbappé foi muito acirrada. A diferença foi ainda menor do que a registrada entre Rodri e Vini Jr. em 2024, quando houve uma margem de 41 pontos, que já era bastante estreita. Mbappé liderou durante muito tempo, mas Kane acabou vencendo”, afirmou García.

A pontuação detalhada dos candidatos será divulgada pela France Football na edição da revista prevista para sábado, 31 de outubro. Até lá, a declaração do editor-chefe confirma que a diferença foi inferior à de 2024, mas não permite determinar o número exato de pontos que separou os dois primeiros colocados.

Por que Harry Kane ganhou a Bola de Ouro 2026?

A conquista de Kane veio após uma temporada de destaque pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa. O atacante marcou 73 gols por clube e seleção em 2025/26, segundo dados divulgados pela Uefa. Pelo time alemão, foram 61 gols em 51 partidas em todas as competições, incluindo 36 no Campeonato Alemão e 14 na Champions League.

Os números ajudaram o Bayern a conquistar títulos nacionais na temporada, enquanto Kane terminou como artilheiro da Bundesliga pela terceira edição consecutiva. O inglês também recebeu o Troféu Gerd Müller, concedido ao principal goleador, na mesma cerimônia em que levou a Bola de Ouro masculina.

Ao receber o prêmio, o atacante agradeceu aos votantes, aos companheiros de equipe e ao técnico Vincent Kompany, que, segundo ele, estava no hospital naquele momento. Kane também destacou a importância de conquistar o troféu em Londres, diante do público de seu país.

“Primeiro de tudo, eu não tenho palavras. Primeiramente quero agradecer a todos, é um evento incrível. Ser aqui em Londres faz mais especial ainda. Obrigado a todos que votaram em mim, imagino que tenha sido difícil escolher o melhor. Parabéns a todos os indicados. Meus colegas de time no Bayern de Munique, sem vocês seria impossível pelo jeito que vocês me empurram, treinando a cada semana. Muito obrigado. Ao Kompany, que acho que está no hospital ainda. Se não fosse você, eu não estaria aqui”, declarou o jogador.

Por que Lamine Yamal terminou em terceiro lugar?

Além de comentar a disputa entre Kane e Mbappé, García analisou o terceiro lugar de Lamine Yamal, jovem atacante do Barcelona que também figurava entre os candidatos ao prêmio. Na avaliação do editor-chefe, a presença de mais de um nome espanhol em destaque pode ter dividido os votos dos jurados.

García citou especificamente Rodri, meio-campista que também integrou a seleção espanhola campeã do mundo. Segundo ele, a votação refletiu a dificuldade de separar individualmente os méritos dos jogadores de uma equipe que se destacou pelo desempenho coletivo.

“Acho que, de fato, houve uma divisão de votos entre Rodri e Lamine Yamal na seleção espanhola campeã do mundo. Rodri tirou votos de Lamine nesta votação. Houve uma dispersão dos votos entre os espanhóis e, sobretudo, a Espanha se destacou como um conjunto. Por isso, foi difícil apontar uma atuação individual acima das demais”, afirmou.

Com Kane em primeiro, Mbappé em segundo e Yamal em terceiro, o pódio masculino da Bola de Ouro reuniu três atacantes que estiveram entre os principais nomes da temporada europeia.