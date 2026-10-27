Coordenador de campanha de Flávio diz que esperava 'liderança' do senador e lamenta saída do país

Ex-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, o senador Rogério Marinho (PL-RN) disse nesta terça-feira, 27, ter ficado surpreso com a saída do aliado do Brasil e que esperava que o ex-candidato assumisse um papel de liderança da oposição.

Segundo Marinho, a última conversa entre os dois ocorreu na manhã de hoje, quando Flávio disse que iria “dar um tempo”.

"Nós não tivemos notícia ainda por parte do Flávio e advogados do que de fato aconteceu. Tentamos contatar o Flávio após as informações. Recebi uma mensagem dizendo que iria dar um tempo hoje e depois conversaria conosco, por volta das 8h da manhã. Estamos surpresos porque conversamos ontem sobre a necessidade para que Flávio assumisse esse papel de liderança da oposição", disse.

O líder da oposição no Senado relatou que esteve com Flávio pela última vez na tarde de segunda-feira, 26, em uma reunião com pessoas próximas ao senador e seus advogados. Hoje, após ser procurado por veículos de imprensa, tentou entrar em contato com o aliado e recebeu uma mensagem de texto.

"Nós não temos ainda informações sobre o seu paradeiro, apenas algumas notícias que já saíram da imprensa, inclusive de outros países, que demonstram que pode ter havido um deslocamento do senador Flávio para um outro país", disse. "Nós estivemos com ele ontem até as quatro da tarde e conversamos sobre a necessidade de agradecer os votos que ele teve, uma vez que no dia da apuração nós todos fomos impactados pelo resultado", disse.

Questionado por jornalistas sobre a rota utilizada pelo senador para deixar o país, Marinho afirmou não saber como ele viajou e nem se o presidente americano, Donald Trump, concederá asilo ou visto para que Flávio e sua família permaneçam nos Estados Unidos.

Apesar da surpresa, Marinho defendeu que Flávio é alvo de perseguição política. O senador questionou a continuidade do inquérito que apura o suposto envolvimento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com o advogado Willer Tomaz, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Marinho também criticou a determinação de reter os passaportes após a divulgação do resultado das eleições e disse ver indícios de perseguição política. “Em uma democracia, é muito estranho que um candidato a presidente da República, após a proclamação do resultado, seja objeto de medida cautelar, em um inquérito em que o principal motivo caiu por terra, para retenção dos seus passaportes. Parece-me uma preparação para uma coisa mais persecutória”, afirmou.

Flávio fugiu para os EUA, diz Reuters

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil nesta terça-feira, 27, segundo apuração da agência americana Reuters com autoridades americanas. Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, o senador não entregou à Polícia Federal (PF) os seus passaportes comum e diplomático. O prazo para a entrega se encerrou na manhã desta terça-feira.

Na segunda-feira, 26, Flávio foi intimado a entregar seus passaportes no prazo de 24 horas e foi proibido de deixar o Brasil por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ainda não se sabe qual foi a rota que o senador utilizou para deixar o país.

Nas primeiras horas desta terça, havia a especulação de que Flávio teria fugido para a Argentina. Durante a madrugada, o site argentino Infobae, portal de grande circulação, informou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos.