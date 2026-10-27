Eleições em Israel: oposição a Netanyahu lidera boca de urna sem obter maioria

RESUMO ＋ As primeiras pesquisas de boca de urna das eleições legislativas de Israel desta terça-feira, 27, apontam vantagem do bloco de oposição liderado pelo centrista Gadi Eisenkot sobre a coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo as emissoras de televisão 11, 12 e 13, o "Bloco da Mudança" deve obter entre 52 e 53 dos 120 assentos, resultado insuficiente para formar um novo governo.

As primeiras pesquisas de boca de urna das eleições legislativas desta terça-feira (27) em Israel apontam uma vantagem estreita do bloco de oposição ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Apesar da liderança, o grupo não atinge a maioria exigida para a formação de um novo governo.

Segundo os levantamentos divulgados pelas emissoras de televisão 11, 12 e 13, o chamado "Bloco da Mudança", encabeçado pelo centrista Gadi Eisenkot, deve garantir entre 52 e 53 dos 120 assentos no Parlamento. Já a coalizão que apoia o atual premiê ficaria com 50 vagas.

Em contrapartida, as mesmas projeções indicam que as duas listas árabes israelenses têm potencial para conquistar uma bancada recorde, somando 17 ou 18 parlamentares.

As estimativas iniciais mostram que o partido Ra'am (Lista Árabe Unida, de linha islâmica moderada), comandado por Mansur Abbas, deve ocupar sete cadeiras. A Lista Unificada, de extrema esquerda, garantiria entre dez e 11 assentos.

O encerramento da votação ocorreu no horário programado, às 22h locais (17h pelo horário de Brasília). O Likud, partido de Netanyahu, chegou a solicitar que o funcionamento dos locais de votação fosse estendido. O pedido, no entanto, foi rejeitado pela comissão eleitoral, que argumentou não existirem motivos para justificar a prorrogação.

'Perguntas frequentes' Quem lidera as pesquisas de boca de urna das eleições de Israel? ＋ O "Bloco da Mudança", liderado pelo centrista Gadi Eisenkot, aparece à frente nas pesquisas de boca de urna. Segundo as emissoras 11, 12 e 13, o grupo deve conquistar entre 52 e 53 dos 120 assentos do Parlamento. O bloco de oposição poderá formar um novo governo em Israel? ＋ O bloco de oposição não alcança sozinho a maioria necessária para formar um novo governo. As projeções das emissoras 11, 12 e 13 atribuem entre 52 e 53 cadeiras ao grupo de Gadi Eisenkot. Quantos assentos deve conquistar a coalizão de Benjamin Netanyahu? ＋ A coalizão que apoia o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve obter 50 assentos no Parlamento, segundo as pesquisas de boca de urna divulgadas pelas emissoras 11, 12 e 13. Quantas cadeiras devem ficar com as listas árabes israelenses? ＋ As duas listas árabes israelenses podem conquistar uma bancada recorde de 17 ou 18 parlamentares, de acordo com as projeções iniciais. O partido Ra'am deve obter sete cadeiras, enquanto a Lista Unificada ficaria com dez ou 11 assentos. Que horas terminou a votação em Israel? ＋ A votação terminou no horário previsto, às 22h locais desta terça-feira, 27, o equivalente às 17h pelo horário de Brasília. A comissão eleitoral rejeitou o pedido do partido Likud para estender o funcionamento dos locais de votação por considerar que não havia motivos para a prorrogação.

Com AFP